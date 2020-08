Messi mener han kan forlate Barcelona, klubben uenig

Spilleren har skriftlig meddelt klubben at han vil benytte seg av en klausul i sin avtale med klubben og avslutte kontrakten i sommer slik at han vederlagsfritt kan finne seg en ny klubb.

Fristen for å utløse klausulen var egentlig juni, men Messi mener at den fortsatt ikke er utløpt fordi sesongen på grunn av pandemien ble avsluttet i august og ikke i mai.

Klubben opplyser at den har mottatt en telefaks fra Messis advokater der stjernespilleren informerer om dette, men Barcelona står på at fristen for klausulen er utløpt og peker på den kontraktfestede utkjøpssummen på 700 millioner euro.

Messis kontrakt med Barcelona løper til sommeren 2021.

Krever oppmøte

Klubben starter sin sesongoppkjøring kommende søndag, og Barcelona insisterer på at Messi skal møte til koronavirustesting slik at han mandag kan delta på første trening under den nye treneren Ronald Koeman.

Det har vært knyttet tvil om Messis framtid i klubben siden det ydmykende 2-8-tapet for Bayern München i mesterligaens kvartfinale, et av de tyngste i både klubbens historie og spillerens karriere.

Det avsluttet en svært vanskelig sesong for Barcelona, klubbens første uten en tittel siden 2007-8. Siden er både trener og sportssjef byttet ut, og det er varslet omfattende endringer i spillerstallen.

Enorm karriere

Messi har vært tilknyttet Barcelona siden han var 13 år gammel, og han har aldri spilt seniorfotball for noen annen klubb.

Med Messi har Barcelona vunnet La Liga 10 ganger, den spanske cupen seks ganger, mesterligaen fire ganger og klubb-VM tre ganger.

Han er seks ganger kåret til årets spiller i verden og har like mange ganger vunnet Gullstøvelen som fremste målscorer i europeisk fotball.