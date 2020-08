Faren raser etter skrekkulykke: – Skal folk dø før det skjer noe?

Til tross for sin unge alder, omtales Remco Evenepoel (20) som det neste store sykkelfenomenet. Bare i løpet av denne sesongen har han vunnet Volta ao Algarve, Vuelta a Burgos, Vuelta a San Juan og Polen rundt. Under lørdagens Lombardia rundt-ritt i Italia hadde belgieren kommet seg helt frem i ledergruppen da den stygge ulykken inntraff:

20-åringen var på vei over en bro i en utforkjøring ned fra fjellet Colma di Sormano da han plutselig traff betongkanten, stupte over styret og ble slynget utfor en stygg skrent.

Evenepoel fikk relativt raskt tilsyn av medisinsk personell, men i flere minutter var det uklart om han hadde mistet livet. Hjemme i Belgia var foreldrene forskremt vitner til ulykken.

– Det var forferdelig da det skjedde. Det var fryktelig å se sykkelen stå opp mot veggen. Løpskommissæren kjørte bare forbi og så ikke en gang , sier faren Patrick Evenepoel i en uttalelse til belgiske Sporza.

Forsøkte beholde roen

Patrick Evenepoel forteller at de fryktet det verste og at de øyeblikkelig tenkte på sønnens lagkamerat Fabio Jakobsen (23) som var involvert i en skrekkvelt i Polen bare ti dager tidligere og ble lagt i kunstig koma. For ett år siden døde Bjorg Lambrecht i en ulykke under Lombardia-rittet.

– Vi tenkte selvfølgelig på foreldrene til Fabio og Bjorg. Man prøver å holde roen og håpe på et godt budskap. Heldigvis fikk vi beskjed etter 10 minutter at han var ved bevissthet, forteller faren.

(Saken fortsetter under)

Deceuninck-Quick Step-rytteren Remco Evenepoel fraktes bort på båre. Foto: Marco Bertorello / AFP

Nå etterlyser Evenepoel, i likhet med flere, at det må skje endringer for å unngå flere ulykker og dødsfall.

– De ansvarlige myndighetene må spørre seg selv hva de vil gjøre med det. Det har allerede vært snakket om oppløpet i Polen i tre år, akkurat som med denne nedstigningen. Skal folk dø før det skjer noe? spør han retorisk.

Ulykke skapte ny debatt

Lørdag kveld kunne Remco Evenepoels lag Deceuninck-QuickStep melde at han hadde pådratt seg brudd i bekkenet og lungekontusjon – som vil si lokal betennelsestilstand med ødemutvikling i lungevevet - som følge av ulykken. Han ble etter hvert fraktet hjem til Belgia med privatfly og har ifølge faren store smerter.

Lørdagens ulykke er den andre som rammer Deceuninck-Quickstep-laget på kort tid. Onsdag 5. august ble lagkamerat Fabio Jakobsen stygt skadd da han krasjet ut av løypa i spurten under åpningsetappen i Polen rundt. Nederlenderen ble presset ut til høyre i spurtkamp mot Dylan Groenewegen og veltet over gjerdet.

(Saken fortsetter under)

Dylan Groenewegen på vei ned mot bakken, mens Fabio Jakobsen er på vei gjennom sikkerhetsgjerdet. Sistnevnte ble stygt skadd og ble lagt i koma etter ulykken. Foto: Tomasz Markowski / AP / NTB scanpix

23-åringen mistet mye blod som følge av ulykken. Han måtte opereres i ansiktet og ble lagt i kunstig koma, men heldigvis gikk det over all forventning. I et intervju med Sporza var lagets lege optimistisk til at Jakobsen ville kunne komme tilbake, uten at han ville stille noen tidsfrist.

– Ingen vitale organer er blitt skadd, så vi håper åpenbart på det beste. Han er også helt bevisst. Han kan ikke snakke ennå, men han kommuniserer via tekstmeldinger, fortalte Yvan Vanmol.

Marerittvelten i Polen rundt skapte ny debatt om sikkerheten i sykkelsporten og hva straffen bør være for dem som forårsaker velter.