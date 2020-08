Kjetil Rekdal ansatt som HamKam-trener

Det bekrefter klubben selv i en pressemelding lørdag kveld.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sesongstart og har erkjent at vi har behov for å styrke trenerteamet. Derfor er vi veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Kjetil. Vi mener han er rett mann til å lede spillergruppa og trenerteamet oppover både på tabellen og fotballmessig. Vi vet at Kjetil trives aller best under press og mener han er perfekt for jobben i HamKam akkurat nå, sier daglig leder John Anders Rise i en uttalelse.

HamKam er tabelljumbo i 1. divisjon etter ni spilte kamper.