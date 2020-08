Graabak om koronausikkerheten: – Vet ikke hva man trener for

– Det som er verst er at man ikke vet hva man trener for. Vi vet jo ikke om det blir noen skirenn til vinteren, sier Graabak til NTB om kommende sesong.

Koronasituasjonen gjør at man ikke om det blir noe VM (i Oberstdorf) eller verdenscup til vinteren.

– Det er litt vanskelig mental øvelse å ikke vite. Det er godt å ha et mesterskap og verdenscupsesong å se fram mot når det regner sidelengs, slik at man gjør den jobben som skal til. Det er et tyngre mentalt arbeid når man ikke vet.

Men til tross for en vanskelig tid har 29-åringen fått gjennomført god trening, og mener selv at han står godt rustet dersom det blir konkurranser.

Skal ta ytterligere et steg

Før pandemien kjøpte han seg et lite treningsstudio som han har hjemme.

– Jeg var litt heldig med den. Så jeg har egentlig hatt de forutsetningene jeg trenger for å få trent bra. Jeg skulle gjerne ha vært litt mer rundt og hoppet i flere bakker. Vi har mange bakker vi skal prestere i utover vinteren, så det er en utfordring, sier trønderen.

Forrige sesong ble Graabak nummer to i verdenscupen, bak lagkamerat Jarl Magnus Riiber. Til tross for en liten haug VM- og OL-medaljer fra tidligere, mener han selv at det var hans beste sesong noensinne.

– Ja, absolutt, det var en fantastisk sesong, sier Graabak.

– Suksessen min i fjor var at jeg var veldig robust fysisk. Jeg begynte å få kontroll på det jeg gjør i hoppbakken, slik at jeg slapp å bruke så mye tid der. Jeg skal fortsette bruke rutinen jeg har opparbeidet meg, og trene godt. Så da tror jeg at jeg skal klare å ta ytterligere et steg til.

– Ikke umulig å slå Riiber

Et av målene er å slå Riiber, som de to siste sesongene har vunnet verdenscupen i suveren stil

– Definitivt, det vil alltid være det. Jeg holder på med dette for å vinne. Samtidig er han (Riiber) med på å gjøre meg bedre. Det er plusser og minuser, jeg har jo lyst til å stå på toppen jeg også, sier Graabak.

Selv føler han seg heldig som får være på lag med verdens beste kombinertløper de siste årene.

– Det han har gjort det siste to årene er helt uten sidestykke. Samtidig er det ikke helt umulig å slå han, han er bare et menneske han også. Men det er veldig vanskelig sånn som han har holdt på.

Ønsker individuell VM-medalje

Til NTB forsikrer Graabak at han er i solid form og at han er i rute dersom det blir gitt klarsignal til sesongstart.

29-åringen har en imponerende medaljesamling i skapet. Siden han slo gjennom i 2011 har han tatt OL-gull (stor bakke og lagkonkurranse) i 2014 og OL-sølv fra 2018 (lagkonkurranse). Han har også fire VM-medaljer fra lagkonkurranser, men mangler den individuelle VM-medaljen.

Det er noe han virkelig har lyst på.

– Jeg har en bra merittliste, med gull i både VM, OL og NM, men jeg har ikke individuell medalje i VM. Så det er et stort mål.

Dersom omstendighetene tillater det åpner kombinertløpernes sesong i finske Ruka 26. november. VM i Oberstdorf er planlagt i februar/mars.