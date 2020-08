Shiffrin har kjempet seg gjennom et vondt år – driver mental oppladning før sesongstart

25-åringen, som blant annet har vunnet to OL-gull, fem VM-gull og ikke mindre enn 66 verdenscupseire, har lagt et vondt år bak seg og startet forberedelsene til en ny sesong. Etter et tungt samlivsbrudd, farens bortgang og koronapandemien har hun slitt med å holde hodet på rett plass.

Til Ski Racing forteller hun om den vanskelige perioden – der hun blant annet lurte på om hun hadde lyst til å avslutte karrieren.

Shiffrin ledet verdenscupen sammenlagt med klar margin i januar, men farens brå bortgang i februar og koronapandemien måneden etter, sørget for at 25-åringen sto tomhendt igjen da sesongen brått ble avsluttet.

– Vi var så nære. Det var ting som jeg ønsket å oppnå, før vi mistet den viktigste personen i livene våre.

Og i sorgprosessen snek vonde tanker inn i hodet til alpinstjernen.

– Resten av verden fortsatte. De fortsatte å stå på ski, de jublet uansett hvem som vant, og de snakket om hvor spennende det var om hvem som ledet sammenlagtcupen. Og alt jeg tenkte var: Oi, de elsker når jeg er borte, de elsker at jeg ikke er der. Kanskje jeg ikke skal komme tilbake, for de ønsker ikke at du er der.

– Det er et mentalt hinder å komme over. Det er en negativ tankegang jeg må holde meg så langt unna som mulig.

Isolert hjemme

Etter at Shiffrins 65 år gamle pappa Jeff 2. februar brått døde i en ulykke i sitt hjem i Colorado konkurrerte ikke Mikaela mer forrige sesong. Hun var innstilt på å gjøre comeback i Åre i mars, men koronapandemien førte til at sesongen fikk en bråstopp.

Under pandemien har hun stort sett holdt seg isolert hjemme, men i juli startet hun så smått opp med trening i Hood River Ore (USA).

Å reise utenlands er ikke et alternativ slik situasjonen er nå.

Ingen optimal oppladning

I fjor sommer tok forholdet med den franske alpinisten Mathieu Faivre slutt og superparet i alpinmiljøet gikk hver til sitt. Bruddet tok Shiffrin tungt. I tillegg døde et nært familiemedlem kort tid før sesongåpningen i Sölden.

Dermed ble heller ikke inngangen til forrige sesong optimal.

Nå, etter alt som har skjedd, forteller hun at oppladningen før kommende sesong også går mye på det mentale.

– Hva slags spørsmål mediene vil stille, og hvordan det vil påvirke min tankegang. Det handler om så mye mer enn selv skikjøringen.

Shiffrin sier at hun vet at pressekonferansene, bekymrede venner og «en million andre ting» hun ikke har tenkt på, kan gjøre det vanskelig å holde fokuset på det hun egentlig skal gjøre: kjøre fort på ski.

Alpinsesongen starter etter planen i Sölden i oktober.