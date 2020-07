Britene stanser publikumsforsøk på idrettsarrangement

Tidligere denne uka var nærmere 1000 tilskuere til stede på en cricketkamp i London. Tilskuerne måtte sitte i grupper på maks seks personer, med to seter mellom hver gruppe.

Etter planen skulle ytterligere to kamper følge samme opplegg, mens et hesteløp i Sør-England skulle samle 4000 tilskuere lørdag.

Arrangementene var en del av et pilotprogram for å teste ut mulighetene for å gjenåpne idrettsarrangement for tilskuere fra oktober. Dette inkluderte blant annet Premier League.

Kunngjøringen kommer etter at myndighetene torsdag måtte gjeninnføre restriksjoner i deler av Nord-England, etter at smittetallene har steget markant for første gang siden mai.