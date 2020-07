Aalesund snudde bunnkampen og tok sin første seier

Seieren var Aalesunds første for sesongen, mens Start fortsatt ikke har evnet å vinne i løpet av elleve serierunder. Lagene ligger sist i Eliteserien med seks poeng hver.

Kampen i Ålesund ble av det dramatiske slaget. Start tok ledelsen ved Mathias Bringaker i det 16. minuttet. Fridjonsson kvitterte to minutter senere, men ytterligere ett minutt senere scoret Eirik Schulze og sendte gjestene tilbake i ledelsen.

Etter en times spill hadde Aalesund og Niklas Castro griseflaks. Angriperen filmet tilsynelatende i Start-boksen, men ble tildelt straffespark. Fridjonsson omsatte det i scoring, og dermed var lagene like langt.

Hadde Castro fått gult kort for filming i straffesituasjonen, ville han blitt utvist. I stedet skulle han for tredje gang gjøre forarbeidet for Fridjonsson drøyt ti minutter før slutt.

Viktig Molde-seier

Molde gjorde det de kunne for å holde følge med serieleder Bodø/Glimt ved å slå Vålerenga 4-1 på eget gress søndag kveld.

Fredrik Aursnes scoret etter en tabbe av VIF-keeper Kristoffer Klaesson i det 28. minuttet. Hans utspill havnet rett i beina på Ohi Omoijuanfo, som kunne spille fram Aursnes. Han scoret sikkert.

Tobias Christensen doblet ledelsen etter 55 minutter, mens Omoijuanfo punkterte kampen med 3-0-målet kvarteret før slutt. Senere scoret Bård Finne for VIF, mens Etzaz Hussain fastsatte sluttresultatet til 4-1.

Bodø/Glimt har to poengs forsprang på Molde før de spiller borte mot Stabæk torsdag.

Brann sliter

Brann fikk en ny smell med 1-3-tap borte mot Strømsgodset og står med fire strake kamper uten seier. Sifrene ble langt fra så stygge som da rødtrøyene tapte 0-6 samme sted i november, men det er likevel grunn til bekymring for Lars Arne Nilsen og hans spillere.

Godset kom best i gang og tok ledelsen etter åtte minutter takket være et selvmål fra Taijo Teniste. Senere i første omgang skulle det bli flere store sjanser til begge lag, men Moses Mawas 2-0-scoring kom først åtte minutter etter hvilen.

Gilbert Koomson skapte spenning i kampen med en perlescoring av en redusering etter 71 minutter. Men Strømsgodset holdt unna kampen ut og kunne juble over tre solide poeng. Lagene ligger likt med 15 poeng etter 11 kamper.

Etterlengtet for KBK

Kristiansund snudde samtidig til 3-1 over Sandefjord og endte sin rekke på seks seiersløse kamper. Hjemmelaget KBK havnet riktig nok tidlig i trøbbel ettersom Sivert Gussiås scoret for gjestene etter bare fire minutter.

Kristiansund presset og presset og ble belønnet til slutt. I løpet av elleve minutter i siste halvdel av annen omgang scoret Bendik Bye, Olaus Skarsem og Amahl Pellegrino for vertene og ordnet 3-1-seier.

Odd sikret en solid borteseier mot Mjøndalen med 2-0. Begge målene ble scoret av Joshua Kitolano.

Haugesund fikk med seg 0-0 fra bortekampen mot Sarpsborg.