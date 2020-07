Haugesund blomstret i Wadji-retur – slo RBK

Wadji ble i fjor ilagt en utestengelse på 14 måneder som følge av en positiv dopingtest. Søndag var han tilbake, og han var svært toneangivende på et Haugesund-lag som slo tilbake etter Viking-tapet forrige runde.

Sandberg scoret kampens eneste mål på et straffespark tidlig i første omgang. Målet holdt helt inn for haugalendingene, som tok sesongens tredje seier og overlot kvalifiseringsplassen til Mjøndalen. FKH krøp selv opp på 11.-plass med like mange poeng.

Trønderne gikk på sitt første tap etter at Trond Henriksen tok over for Eirik Horneland, og falt med det ned på 6.-plass på eliteserietabellen.

Matchvinneren var tydelig lettet etter krigeseieren.

– Vi har sett oss selv komme ned i «dritten» allerede. Det var ikke det vi hadde sett for oss før seriestart, men så har vi snakket om at vi må takle den situasjonen også. Vi må gjøre akkurat det vi gjorde i dag, vi må kjempe for de poengene. Det var deilig, sa Sandberg til Eurosport.

Velde-frekkis

Kampen var ikke mer enn åtte minutter gammel da Anders Trondsen ble rundlurt av Kristoffer Veldes frekke finte. Velde ble lagt i bakken, dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket og Niklas Sandberg var tryggheten selv fra ellevemeteren.

Hjemmelaget fikk tidlig kampen inn i sin gate mot et tamt Rosenborg-lag. Trønderne var trege og omstendelige med ballen, og slet stort med å spille seg til farligheter.

En spillesugen Ibrahima Wadji var frisk i sin første kamp etter dopingutestengelsen og lagde trøbbel for Rosenborg-forsvaret ved flere anledninger.

Sandberg var nær ved å øke ledelsen etter at Julian Faye Lund i Rosenborg-buret glapp ballen i farlig posisjon. Like etter var bortelaget farlig frempå etter flott angrepsfotball, men Anders Konradsens skudd ble reddet på strek av Thore Pedersen.

– Det er mye positivt. Vi har mye trøkk, sa Sandberg i pausen.

Rosenborg jobbet seg mer og mer inn i kampen etter hvilen, men slet fortsatt med å skape sjanser på solide Haugesund.

Skjelbred på benken

Wadji ble byttet ut drøye ti minutter før slutt, til trampeklapp fra de 200 frammøtte.

– Han var veldig pigg før pause, og alle så hva han kunne tilføre hjemmelaget. Stor aften for Wadji i det hele tatt å være tilbake og spille toppfotball i Eliteserien igjen. Vi er glade for å ha ham tilbake, sa Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud.

Rosenborg kviknet litt til i overtiden, men et kompakt Haugesund-forsvar ryddet unna det som kom deres vei. Kampen endte dermed 1-0.

Per Ciljan Skjelbred var i troppen før første gang siden hjemkomsten fra Hertha Berlin, men ble sittende på benken hele kampen.

Rosenborg tar imot Viking i neste runde, men Haugesund reiser til Sarpsborg.