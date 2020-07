Magnus Carlsen slo kineseren Liren i Legends of Chess

Det endte med en seier og tre remis partier mot kineseren. Carlsen hadde svart i det første partiet og etter 31. trekk ble spiller enige om remis.

I det andre med hvitt brukte han 26 trekk på å vinne partiet og ta føringen i kampen med 1,5-0,5. Ding slet med internettforbindelsen.

Det ble sagt at Ding måtte benytte seg av en for kineserne ulovlig VPN-server for å kunne spille turneringer på internett.

I det tredje partiet med svart kom Carlsen under på tid og ble satt under press av kineseren, men nordmannen klarte å redde remis etter 60 trekk etter å ha vært to bønder under.

Dermed måtte Liren vinne med svarte brikker i det fjerde partiet med nordmannen i føringen med 2,0-1,0. Det partiet endte med remis.

Carlsens kamp mot kineseren startet fire timer tidligere enn de andre fire oppgjørene. Dermed har VM-vinneren også mulighet til å følge Fantasymanager i Premier League.