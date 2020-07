Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir med nytt steg mot ligagull

Serielederen kunne juble for tre nye poeng etter scoringer fra Enzo Crivelli og Edin Visca (straffe).

Gulbrandsen erstattet straffescorer Visca på overtid, men rakk ikke å påvirke kampresultatet. Kampen var nordmannens 18. i serien for Istanbul-klubben. Han startet i lørdagens 2-0-seier over Antalyaspor uten å notere seg for målpoeng.

Laget er fem poeng foran Alexander Sørloth og Trabzonspor, som har én kamp mindre spilt. De møter nevnte Antalyaspor onsdag.

Gulbrandsen meldte overgang fra Salzburg til Istanbul Basaksehir før sesongen.