Morata-dobbel da Atletico vant enkelt

1-0 var et faktum etter halvtimen på straffe. Morata bommet først, men fikk ta straffesparket på nytt fordi en Mallorca-spiller var for tidlig inne i boksen. På forsøk nummer to banket han ballen opp i nettaket.

2-0 lå i nettet fem minutter på overtid av den første omgangen. Den spanske spissen med en fortid i Juventus, Real Madrid og Chelsea hadde få problemer med å bredside inn ballen fra tre meter etter en lekker pasning fra Koke.

Elleve mål fra Morata denne sesongen gjør at han er inne på topp ti på toppscorerlista i La Liga, men det er langt opp til Lionel Messi med 22 mål.

Koke fastsatte sluttresultatet til 3-0 ti minutter før full tid. Han skjøt fra 17 meter, via en hvitkledd og i mål.

Seieren gjør at Diego Simeones mannskap fortsatt er nummer tre på tabellen med fire kamper igjen. Det er nok for langt opp til Barcelona (2.-plass, 70 poeng, 33 kamper) og Real Madrid (1.-plass, 74 poeng, 33 kamper), men de er nå fem poeng foran Sevilla på 4.-plass. Sevilla møter Eibar mandag.