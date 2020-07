Ingen ytterligere åpning av breddefotballen før tidligst i august

Det skriver fotballforbundet i en pressemelding fredag.

Avgjørelsen begrunnes ut ifra smittevernhensyn, noe som får fotballpresident Terje Svendsen til å reagere. Han viser til blant annet til at Danmark åpnet opp for breddefotball 7. juni.

– Derfor er det uforståelig for hele Fotball-Norge at regjeringen ikke kan åpne for trening allerede nå. Særlig med tanke på at norsk fotball hele veien har dokumentert vår evne og vilje til å ta smittevern på høyeste alvor fra dag én, sier Svendsen i pressemeldingen.

Nei til 3. divisjon

Fotballforbundet er også informert om at 3. divisjon menn og 2. divisjon kvinner ikke kan innlemmes i toppfotballmodellen, noe som ville medført fullkontaktstrening og kampoppstart for klubbene på de nivåene.

– Dette er et skuffende svar fra regjeringen. Både at de ikke ser verdien av trening for alle og at de gjør helomvending i spørsmålet om NFFs mandat til å innlemme nye liganivåer i toppfotballpiloten, uttaler fotballpresidenten.

Nytt møte i august

For halvannen uke siden ble det klart at barn og ungdom som er 19 år eller yngre, kan drive full idrettsaktivitet fra 1. august. Det innebærer at de kan konkurrere mot andre fra samme idrettskrets.

Flesteparten av de voksne spillerne må deriblant ventet. Så langt er det kun åpnet opp for fullkontaktstrening og spill på mennens tre øverste nivå og kvinnenes to øverste nivå. Eliteserien for menn var først ute med kampoppstart 16. juni.

Det neste møtet mellom fotballforbundet, Norges Idrettsforbundet og den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet er berammet til 10. august.

NFF ønsker å framskynde dette møtet.