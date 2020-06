Liverpool ble Premier League-mester da Chelsea slo Manchester City

Kenny Dalglish, som var manager forrige gang Liverpool ble seriemester for 30 år siden, hadde tårer i øynene da han ble intervjuet av BT Sport rett etter at tittelen var i havn.

– De siste årene siden Jürgen kom har vært veldig positive. Han har vært fantastisk, og han symboliserer alt Liverpool står for som fotballklubb. De fortjener alt de har fått, og vi har mye mer å se fram til så lenge han er manager, sa Dalglish.

– Dette er for deg, Kenny, som har ventet i 30 år, og det er for Stevie (Gerrard), sa Klopp selv til Sky Sports.

– Dagens kamp var spennende i 100 minutter. Jeg ville ikke hisse meg opp, men det er ikke til å unngå. Mine spillere har gjort en utrolig prestasjon, og det er en glede å trene dem. Dette er også for våre tilhengere. Jeg håper dere feirer hjemme.

City måtte vinne for å forlenge ventetiden som for Liverpool-tilhengerne hadde vart siden den forrige tittelen ble feiret i 1990. Med tre City-poeng i London ville neste sjanse for Liverpool vært bortekampen mot nettopp Manchester City 2. juli.

Dobbel glede

– En uvanlig kombinasjon, sa Chelsea-manager Frank Lampard før kampen om at Liverpool-fans ville heie på hans lag. Men de røde gledet seg over Chelsea-ledelse ved pause etter scoring av Christian Pulisic.

Tittelforsvareren kom sterkt etter pause. Kevin de Bruyne skrudde et frispark fra 25 meter i krysset til 1-1, og rett etter skjøt Raheem Sterling i stolpen. Det så ut som City var i ferd med å feste grepet.

Pulisic så ut til å skulle score igjen, men Kyle Walker løp opp ballen og sto for en fantastisk redning på strek. Minutter senere fikk Chelsea en trippelsjanse med flere redninger på strek, men Fernandinho gjorde en av dem med hånden. Etter VAR-gjennomgang av måten han stoppet Tammy Abrahams avslutning ble det straffe og rødt kort, og Willian scoret vinnermålet på straffespark i det 78. minutt.

Chelsea-seieren betyr at Liverpool er 23 poeng foran Manchester City med sju serierunder igjen å spille, og dermed er det avgjort. Heretter handler det om hvorvidt Liverpool skal sette ny poengrekord. 86 poeng er fangsten på de 31 første kampene. City har rekorden på 100, satt i fjor.

Pep gratulerte

– Jeg gratulerer Liverpool med en stor sesong. Det er fem-seks uker igjen, og vi ønsker å ta innpå dem. Liverpool har spilt hver kamp som om det var deres siste. Det gjorde ikke vi i begynnelsen av sesongen, sa Pep Guardiola til BT Sport. Han syntes City gjorde for mange feil torsdag.

Mens Liverpool har avgjort serien hele sju serierunder før slutt, er 25. juni det seneste seriemesteren er kåret. Det ble iallfall ikke avgjørelse i juli.

Chelsea gjorde ikke bare jobben for Liverpool. Med seieren strammet blåtrøyene grepet om mesterligaplass. Det er fem poeng ned til Manchester United på femteplassen.

Manchester City innledet kampen best, men det var Chelsea som tok ledelsen etter at Christian Pulisic utnyttet en fryktelig misforståelse mellom Benjamin Mendy og Ilkay Gündogan i det 36. minutt. De så ut til å ha kontroll etter en Chelsea-klarering, men sto bare og så på hverandre. Pulisic plukket opp ballen og løp over halve banen før han scoret alene med keeper.

Fullt fortjent

Chelsea har hatt et godt tak på Pep Guardiolas lag og viste det igjen. Manchester City gjorde et godt forsøk på å vende kampen etter pause, men til sist ble det en fullt fortjent hjemmeseier.

Det er ingen tvil om at det også var et fullt fortjent seriemesterskap til Liverpool, som har vært sesongens helt dominerende lag i Premier League, både før og etter viruspausen.

Liverpool er seriemester for 19. gang, men for første gang siden 1990 og dermed for første gang i Premier League. Det er den sjuende klubben som kan løfte Premier League-trofeet siden eliteserien ble opprettet i 1992.

Det er også tredje gang på 28 PL-sesonger at tittelen vinnes av en klubb utenfor Manchester (17 titler) eller London (8). De to andre var Blackburn i 1995 og Leicester i 2017.