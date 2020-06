Messi målløs, men Rakitic sendte Barcelona til topps igjen

Messi hadde sjansen til å gi seg selv en fødselsdagsgave på forskudd ved å runde en ny milepæl i karrieren, men som i helgens 0-0-kamp mot Sevilla slet både han og lagkameratene med å få ballen i mål.

Det sto 0-0 i 70 minutter på Camp Nou, men da greide ikke gjestene å tette igjen lenger. Litt heldig var ledermålet. Messi prøvde tilsynelatende å komme til avslutning selv i feltet, men han mistet kontrollen. Ballen trillet fram til innbytter Rakitic, som skjøt i mål.

– Det var et viktig mål i en vanskelig kamp. Endelig scoret jeg mitt første mål for sesongen, og jeg tilegner det til min kone og våre døtre etter en vanskelig tid. Jeg er glad for å ha hjulpet laget, sa Rakitic i et intervju vist på Strive.

Nesten midnattsmål

Ti minutter senere kom Messi til avslutning fra ønskeposisjon, men han skrudde ballen utenfor lengste stolpe.

På overtid hadde Barcelona en gigantisk dobbeltsjanse ved Arturo Vidal og innbytter Ansu Fati. Sistnevnte satte returen i stolpen.

Messi hadde lyst på sitt 700. mål. I femte overtidsminutt la han ut på et langt dribleraid og ble felt rett utenfor 16-meterstreken. Et par minutter før midnatt og fødselsdagen tok han frispark fra drømmeposisjon, men skuddet gikk i muren.

På topp

Med seieren er Barcelona tilbake på tabelltopp, tre poeng foran erkerivalen Real Madrid, som får besøk av Mallorca onsdag kveld. Real Madrid går foran på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet, så Barcelona trenger flere poeng enn hovedstadsklubben for å bli mester.

Tidligere tirsdag vant Atlético Madrid 1-0 borte mot Levante etter scoring av Diego Costa og inntok tredjeplassen. Det er 11 poeng fram til Barcelona.

Valladolid spilte 1-1 mot femteplasserte Getafe. Martin Ødegaards klubb Real Sociedad er nede på 7.-plass, seks poeng bak Sevilla på den viktige fjerdeplassen, og trenger seier over Celta onsdag for å henge med i kampen om mesterligaplass.