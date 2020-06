Hopplegenden Malysz smittet av koronaviruset

42-åringen, som er blant de mest fremgangsrike utøverne i hopphistorien, skriver i sosiale medier at han er smittet.

«Jeg starter uken med ikke så veldig gode nyheter. Etter at en av personene jeg har hatt kontakt med de siste dagene testet positivt på Covid-19, bestemte jeg meg for å ta testen», skriver Malysz.

Han beroliger videre sine følgere med at han ikke føler seg syk.

«Heldigvis er sykdommen asymptomatisk i øyeblikket», skriver legenden.

Ordfører smittet

42-åringen deltok relativt nylig på en treningsleir med de polske hopperne. Han er nå satt i karantene i henhold til retningslinjene som foreligger i hjemlandet.

Malysz oppfordrer alle som har hatt kontakt med ham nylig om å ta forholdsregler, observere egen helse og teste seg.

«La denne situasjonen være en advarsel til deg. Ta vare på deg selv og vær forsiktig», skriver Malysz.

I slutten av forrige uke bekreftet ordføreren i hopplegendens hjemby Wisla, Tomasz Bujok, at også han er smittet av koronaviruset. Ifølge det polske mediet sport.pl skal ikke Malysz ha oppholdt seg sammen med det polske hopplandslaget siden 12. juni. Da ble lagets forrige samling i Zakopane avsluttet.

Vurderer testing

Det polske skiforbundets generalsekretær Jan Winkiel opplyser samtidig at utøverne for sikkerhets skyld er isolert. I tillegg jobbes det med å se på mulighetene for å teste dem.

Adam Malysz ble verdensmester fire ganger i sin innholdsrike karriere. I OL-sammenheng ble det tre sølv og én bronse. Verdenscupen vant han fire ganger.

Mer enn 32.000 mennesker i Polen er så langt registrert smittet av koronaviruset. 1359 personer har mistet livet.