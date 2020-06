Tre virussmittede hos Dinamo Moskva, søndagens kamp utsatt

Det skjedde to dager etter at Rostov måtte sende en blanding av junior- og ungdomsspillere til Sotsji etter at hele A-stallen havnet i karantene fordi norske Mathias Normann og fem av hans lagkamerater testet positivt. Rostov ba forgjeves ligaen og fotballforbundet om å utsette kampen.

Forskjellen er at Krasnodar gikk med på å utsette søndagens kamp, mens nedrykkstruede Sotsji motsatte seg utsettelse. Sotsji vant 10-1 i fredagens oppgjør og tok viktige poeng i bunnstriden.

Clinton N'Jie, Charles Kaboré og Sebastian Szymanski er de tre Dinamo-spillerne som er smittet.

Russisk eliteserie starter opp igjen denne helgen. Ligaen og fotballforbundet sier i en felles uttalelse at de positive prøvene ikke er grunn til å stoppe seriefotballen igjen.

– Ved å overholde smitteverntiltakene og anbefalingene er det mulig å redusere smittefaren og fullføre seriespillet, står det.

Søndagens utsatte kamp er omberammet til 19. juli.