Aanes gleder seg over å ha Berge med videre

– Det er klart at det er viktig og en fordel å ha en slik ledende person i gruppen. Han drar jo med seg resten av gjengen også. Det sikrer kvalitet i hverdagen for oss andre også, sa Aanes til NTB da det i forrige uke ble klart at Berge forlenger karrieren til og med VM i Oslo høsten 2021.

– Stig er en spydspiss og et forbilde for veldig mange andre. Det han gjør, gjør andre etter. Han er profesjonell, trener hardt og er seriøs. Da er det veldig enkelt å få resten av gruppen til å følge etter.

I forrige uke hadde Aanes sin første landslagssamling etter at koronaviruset brøt ut. Samlingen var lagt til Kristiansund.

Foruten Berge består landslaget av Oskar Marvik, Morten Thoresen, Felix Baldhaus og en del yngre brytere som er på vei oppover. Håvard Jørgensen og Per Anders Kure er blant dem som har trent og bodd hjemme hos Berge i Rælingen.

– Nå ser vi først mot OL-kvalifisering og deretter OL til neste år, etterfulgt av VM på hjemmebane. Det blir spennende med den gjengen her, sier Aanes.