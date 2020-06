Odd vil fylle arenaen med pappfigurer

Supporterne tilbys å få et bilde av ansiktet sitt på en pappfigur på skienlagets hjemmekamper. Tilsvarende er gjort i blant annet hviterussisk og tysk fotball.

– Det er en måte å gjøre det på for folk som ikke får være på tribunen. Ideen er å vise vår støtte til laget på den måten. Vi har inngått et samarbeid med en lokal grafisk bedrift og trykkeri som trykker opp pappfigurer på en enkel måte som vi setter opp på tribunen, sier daglig leder Einar Håndlykken i Odd til Nettavisen.

Klubben vil føre kontroll med hvilke ansikter som bestilles. Nylig ble massemorderen Harold Shipman avbildet på en pappfigur på en rugbykamp i Australia.

– Vi må drive litt sensur og passe på at det ikke kommer noen uvelkomne. Vi har allerede fått et par sånne. Et par kjendiser og litt sånn, blant andre «Tiger King». I Australia var det vel bilder av en massemorder og litt sånn. Vi må jo for all del unngå å få noen sånne her, sier Håndlykken.

Odd får besøk av nyopprykkede Sandefjord i første serierunde.