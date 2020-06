Norske Nguen irettesatt etter Floyd-hyllest

Tirsdag gikk Det internasjonale forbundet (Fifa) ut og anmodet de nasjonale forbundene om å bruke sunn fornuft i sin reaksjon på at spillere har markert George Floyd-hendelsen ute på fotballbanen.

Nguen ble født i en flyktningleir i Kenya etter at foreldrene flyktet fra Sør-Sudan. Han er oppvokst i Norge. Da han utlignet til 1-1 for Ferencvaros mot Puskas Akademia søndag, viste han fram T-skjorten med «Justice for George Floyd».

Det ungarske fotballforbundet opplyste mandag at en lignende episode i framtiden vil medføre en straffereaksjon for hver enkelt hendelse. Slik reagerer Nguen på advarselen via sin Twitter-konto :

– Advarsel eller ikke, budskapet står fortsatt. Rettferdighet for George Floyd!

Ifølge avisen Nemzeti Sport var Nguen den beste spilleren i første del av den ungarske eliteserien denne sesongen. Han har scoret fire mål og har tre målgivende pasninger.

Nguen kom til Ferencvaros i februar i fjor etter flere sesonger i Strømsgodset.