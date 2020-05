Utflukten har skapt reaksjoner. Vranjes ledet Slovenia til fjerdeplass i EM i år etter tap for Norge i bronsekampen.

Mandag fløy han ruten København-Frankfurt-Zagreb. Det ble samme opplegg hjem etter besøket i den slovenske hovedstaden Ljubljana.

Det svenske Utenriksdepartementet fraråder «unødvendige reiser» ut av Sverige i hvert fall fram til 15. juli.

– Jeg reiste mandag, var borte to netter og kom hjem onsdag. Det var folketomt på flyplassene, alt var stengt. Alle hadde munnbind og holdt avstand, sier Vranjes til avisen Kvällsposten.

– Jeg kalkulerte selvfølgelig inn risikoen for at jeg skulle bli smittet. Det var en nødvendig reise for meg og Slovenia. Jeg hadde et informasjonsmøte med spillere og møtte styret (i Slovenias håndballforbund), tilføyer han.

Vranjes mener ikke det han gjorde var å gå over streken.

– Sverige er jo det verste landet i Europa å være i for tiden. Det kjennes bra å være hjemme igjen selv om Skåne har flere smittede enn det hele Slovenia har, sier Vranjes.

Slovenia er klar for VM i januar og skal spille OL-kval til våren.