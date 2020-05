United jobber for å forlenge Ighalos leieavtale

Spissens leieavtale med United går ut 31. mai, og da skulle sesongen i England i utgangspunktet vært ferdig. På grunn av coronasituasjonen og usikkerheten rundt når fotballen kan starte opp igjen, ønsker United å forlenge avtalen.

Ighalo har også uttalt at han ønsker å fullføre sesongen i Manchester, men ifølge britiske medier ønsker Shanghai Shenhua å hente ham tilbake til sesongstarten i Kina.

Dermed jobber Uniteds representanter denne uken på spreng for å finne en løsning.

– Vi er i dialog. De (Shanghai) har vært fantastiske overfor oss og har latt ham spille for drømmeklubben sin, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær til klubbens nettsted.

Solskjær hentet Ighalo på lån på siste dag av overgangsvinduet i januar, etter at stjernespissen Marcus Rashford ble skadd. Ighalo slo til umiddelbart og scoret fire mål på åtte kamper for sin favorittklubb.

– Det har vært en drøm for ham, og forhåpentlig kan han fullføre det han startet på for oss, gjerne med et trofé. Det er ikke enighet om noe for øyeblikket. Ligaen deres starter snart, så vi får bare vente og se, sier Solskjær.

NTB har vært i kontakt med Ighalos agent Atta Aneke. Han ønsker ikke å kommentere de pågående forhandlingene mellom Manchester United og Shanghai Shenhua.