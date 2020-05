Alpin-VM utsettes trolig til 2022

Det er president Giovanni Malago i den italienske olympiske komité (Coni) som opplyser at den krevende situasjonen rundt coronaviruset vil føre til utsettelse av det planlagte mesterskapet.Coni er i praksis landets idrettsforbund.

– I morgen vil presidenten i Det italienske skiforbundet, Flavio Roda, legge fram sitt ønske overfor Det internasjonale skiforbundet (FIS) om å utsette VM fra februar 2021 til mars 2022, uttalte Malago på den italienske tv-kanalen Rai 2.

Dermed kan det gå mot en travel vinter for Henrik Kristoffersen og de andre alpinistene i OL-sesongen. Beslutningen innebærer at VM først vil finne sted etter vinter-OL i Beijing. Malago sa at Italias sportsminister Vincenzo Spadafora var informert om Rodas ønske og at han selv støttet det fullt ut.

– Det er en smertefull, men fornuftig beslutning. Hvis vi har problemer i oktober eller november, vil vi ikke være i stand til å arrangere VM i 2021, la Malago til og viste til coronasituasjonen.

Italia er blant landene som er hardest rammet av coronautbruddet, spesielt nord i landet hvor vintersporten holdes. I alt 229.858 personer er registrert smittet og 32.785 personer er døde som følge av coronaviruset.

Sammen med Milano skal Cortina d'Ampezzo også være vertskap for vinter-OL i 2026.