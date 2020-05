Tidlig start for Bundesliga, DFL avverget turbulent medlemsmøte

De 36 klubbene i 1. og 2. Bundesliga skulle torsdag velge mellom helgene 15.-17. mai og 22.-24. mai for å gjenoppta sesongen som på grunn av viruspandemien ble avbrutt for nesten to måneder siden. Flertallet ønsket det første alternativet, men noen klubber gikk sterkt inn for det andre.

Tyske myndigheter ga onsdag klarsignal for at seriespillet kan starte igjen i siste halvdel av mai, men overlot til ligaen (DFL) å avgjøre når første kamp spilles. Ifølge Kicker lå det an til skarpe fronter på møtet.