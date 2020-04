Fifa-topp tviler på landskamper før i 2021

I tillegg til å være visepresident i Det internasjonale fotballforbundet leder Montagliani en Fifa-nedsatt arbeidsgruppe som skal legge planer for å håndtere konsekvensene av coronakrisen.

Kampaktiviteten i internasjonal fotball har i stor grad vært stanset siden i forrige måned som følge av virusutbruddet.

Fifa har allerede utsatt alle landskamper som skulle vært spilt i mars og juni. Nå sier visepresident Montagliani at landskampperiodene i september, oktober og november også kan bli droppet.

Utfordringer

Han tror situasjonen fotballen har havnet i kan tvinge fram den løsningen.

– Personlig mener jeg det blir en utfordring (å spille landskamper da). Ikke bare på grunn av helseproblematikken rundt om i verden og hensynet til forberedelser, men også med tanke på det å skulle reise utenlands så fort vi er i gang igjen, sier canadieren.

– Jeg synes at den nasjonale fotballen har førsteprioritet. Landskampene i september står fortsatt på terminlisten, men jeg heller mot å si at de ikke står på trygg grunn slik ting er nå, tilføyer han.

Hvorvidt fotballen igjen kan slippe supporterne inn på tribunene, kan komme til å henge sammen med tilgjengeligheten på en coronavirus-vaksine. Den er kanskje ikke klar før i 2021.

– Jeg tviler veldig på at de første kampene blir med tilskuere på tribunene. Det klarer jeg ikke se for meg. Det vil være en kjemperisiko å ta, sier Montagliani.

Gradvis opptrapping

Han tror fotballen, i likhet med resten av samfunnet, må startes opp igjen gradvis.

De delene av verden som er hardest rammet av viruspandemien kan få problemer med å komme i gang igjen i 2020, mener Fifa-visepresidenten.

Montagliani er også president i Concacaf, fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia.

Han antyder nå også at det kan tvinge seg fram endringer i formatet for VM-kvalifiseringen til sluttspillet for menn i Qatar i 2022.

Dersom det heller ikke blir landskamper til høsten, kan blant annet Norges mye omtalte møte med Serbia i nasjonsligaomspillet stå i fare. Den kampen spilles samtidig i Uefa-regi.

Etter planen skal også en ny nasjonsliga sparkes i gang i høst.