Jakten på juksemakerne hemmes av pandemien

Han er daglig leder i det norske antidopingbyrået og sier dette om situasjonen rundt testing nasjonalt og internasjonalt.

– Det er veldig begrenset både i Norge og i utlandet. Vi må sette helsa først. Ved kontrollvirksomhet nå, må man først og fremst passe på at ingen flere blir smittet. Vi må også eventuelt bruke engangshansker og munnbind, sier Solheim til NTB.

– Er det å dra det langt å si at de som vil jukse nå har fritt fram?

– Det er ikke på denne måten antidopingarbeidet burde vært drevet. Vi skulle gjerne ønsket å ha gjort mye, mye mer, men det kan vi ikke slik situasjonen er nå.

Det kommer store idrettsarrangementer etter at pandemien har lagt seg. Allerede fra sommeren av er det mulig at større konkurranser vil bli gjennomført.

– Hva betyr OL-utsettelsen for dere?

– Vi kan ikke gjøre det vi burde med tanke på et OL (i sommer). Det bør jo være et testprogram helst halvåret før i alle fall. Det er viktig at antidopingarbeidet ikke går på sparebluss det siste halve året før store mesterskap. Vi har sagt at det er viktig å dekke utøverne gjennom hele året.

– En uke eller to med begrenset testvirksomhet velter isolert sett ikke lasset, men å drive antidopingarbeid på sparebluss over lang tid og så skal det være store mesterskap med prestisje, penger, medaljer, VM og EM på spill, da er forutsetningene for konkurransene litt annerledes, sier Solheim.

Enkelte dopingmidler kan gi effekt over lang tid etter at de er inntatt og ikke er sporbare i dopingprøver lenger.

Tokyo-OL er flyttet til neste år, og lekene vil trolig bli arrangert omtrent som oppsatt over 17 dager i juli og august.

Antidopingorganisasjonene er innstilt på å komme tilbake for fullt med testing når pandemien er slått mer tilbake enn tilfellet er nå.