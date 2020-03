Fotball-Europas «rebell»: – Hvorfor skal vi ikke spille?

Torsdag stanset Tyrkia sin fotballserie som et tiltak i kampen mot koronaviruset, og tidligere denne uken gjorde Russland det samme. Det betyr at så å si all europeisk fotball nå er satt på vent.

I Hviterussland ruller imidlertid ballen. Torsdag var det serieåpning. Der slo Energetik-BGU fra Minsk mesterlaget BATE Borisov 3-1 på hjemmebane. Avspark ble tatt klokken 17.00 lokal tid, nøyaktig som planlagt.

– Hvorfor skulle ikke vi spille? Sa den hviterussiske fotballpresidenten Vladimir Bazanov i forbindelse med åpningskampen ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

– Har vi unntakstilstand i landet vårt? Dette er ingen alvorlig situasjon. Derfor besluttet vi å starte ligaen som planlagt, fortsatte han.

I Hviterussland er heller ikke tribunene helt stengte.

– Selvsagt er det mange kamper i Europa som er spilt bak stengte dører. Men det samles så mange supportere på utsiden av arenaen at det ikke er fornuftig å gjøre det, sier Bazanov.

Det hviterussiske fotballforbundet opplyser på sine nettsider at beslutningen om å spille fotball som vanlig kommer som følge av at kun 51 smittetilfeller av korona er påvist i landet så langt.

Det skal spilles kamper både fredag, lørdag og søndag.

