Danskene har avbestilt EM-hotell

Det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som står bak avbestillingen på badehotellet Marienlyst Strandhotel, skriver Helsingør Dagblad.

– Det er korrekt. Vi har i går mottatt en annullering fra Uefa for det danske landslaget, skriver administrerende direktør Michael Lauritsen ved hotellet til avisen.

Sent mandag kveld ble det kjent at et annet hotell, CPH Hotel, også hadde mottatt en avbestilling på EM-rom. Avbestillingene kan tyde på at Uefa kommer til å utsette fotball-EM, som i utgangspunktet skal spilles i tolv europeiske land mellom 12. juni og 12. juli.

København skal etter planen være vertsby for fire kamper, og Danmark med landslagssjef Åge Hareide er satt opp med tre hjemmekamper i gruppespillet.

Det danske fotballforbundet (DBU) har foreløpig ikke kommentert opplysningene i Helsingør Dagblad.