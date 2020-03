Raw Air-arrangør varsler billettinfo til skuffede fans

Det opplyser arrangørene onsdag i en uttalelse om grepene som er tatt for å begrense spredningen av koronaviruset.

Rennene i Holmenkollen sist helg gikk for tomme tribuner, og det samme gjør rennene i Granåsen i Trondheim onsdag og torsdag. Heller ikke til den tre dager lange avslutningen i Vikersund får publikum tilgang.

Mange har allerede kjøpt billett. Dem ber arrangørene om å være tålmodige.

– På nåværende tidspunkt er vårt hovedfokus å gjennomføre de sportslige arrangementene ph skape en best mulig TV-opplevelse. For dem som har kjøpt billetter til arrangementene i Oslo, Trondheim og Vikersund, vil de lokale arrangørene komme med nærmere informasjon i neste uke, heter det i uttalelsen som ble sendt ut onsdag.

Til sist helgs skirenn i Holmenkollen (også langrenn) var det forhåndssolgt 17.000 billetter. Arrangørene i Holmenkollen skifestival varslet i etterkant av beslutningen om å nekte publikum tilgang, at mulighetene for refusjon måtte sees nærmere på.

Forbrukerrådet signaliserte på sin side overfor Aftenposten at de som har kjøpt billetter etter alle solemerker har krav på å få pengene tilbake.

De tomme tribunene vil samtidig kunne koste arrangørene dyrt. Onsdag gjorde helseminister Bent Høie det klart at enkeltpersoner og virksomheter som lider økonomiske tap som følge av beslutninger tatt av helsemyndigheter, som hovedregel må dekke disse selv.

«Det betyr for eksempel at arrangører selv er økonomisk ansvarlige når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene», skriver Høie.