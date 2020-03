Solskjær misfornøyd med at City fikk ekstra hvile

– Det er den hjelpen vi får fra FA igjen, de fikk 24 timers ekstra hvile. Jeg kan ikke fatte at vi må spille torsdag kveld når det er byderby søndag, sier han.

– Hva er poenget i det? Det gir ikke like betingelser. Det var det samme sist vi møtte City. Da spilte vi onsdag og de tirsdag. Ett døgn ekstra er viktig, så nå må vi være veldig flinke til å restituere.

Solskjær ble spurt om han har klaget over berammingen av cupkampen.

– Det er ingen vits. Jeg tror ikke vi har anledning til det heller. Vi får bare beskjed om når vi skal spille, men vi fikk ingen hjelp denne gang.

Må ha balanse

3-0-seieren over Derby torsdag var Uniteds niende strake kamp uten tap. Søndag skal laget prøve å unngå sitt fjerde strake hjemmetap mot Manchester City, etter at det ble 1-3 i ligacupens semifinale i januar. Ifølge Solskjær har byrivalen utnyttet Uniteds angrepsvilje i de kampene.

– På hjemmebane må du satse offensivt mot et lag som Manchester City, og de utnytter det om vi ikke er 100 prosent. Du har lyst til å vise hjemmetilhengerne noe, men da kan du blotte deg bakover, og det ble vi straffet for i ligacupen, sier han.

Håper på Maguire

Solskjær har ikke klare svar om alle spillerne som er usikre på grunn av skader.

– Harry Maguire er usikker etter at han tråkket over, men jeg håper at han rekker kampen. Jeg håper også på Aaron Wan-Bissaka og Dan James, selv om de ennå ikke har trent siden forrige kamp de spilte. Fredag er hviledag, så vi må vurdere dem lørdag, sier han.

Solskjær hadde ikke pressekonferanse fredag, slik han pleier før helgekamper, men han uttalte seg torsdag kveld, og uttalelsene ble frigitt fredag.