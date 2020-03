FIDE-sjefen: Carlsen forsvarer VM-tittelen i desember

Det sa president Arkadij Dvorkovitsj på en FIDE-kongress fredag, skriver VG.

– Vi har nesten avsluttet forhandlingene med Expo 2020 om VM-matchen. Med 99,9 prosent sikkerhet blir det her i Dubai. Sannsynligvis vil matchen starte den 20. desember 2020, sa Dvorkovitsj.

Han la til at en formell kunngjøring kan komme neste uke, når avtalene er underskrevet.

At VM-kampen blir flyttet til slutten av desember fører trolig til at VM i lyn- og hurtigsjakk blir flyttet fram, og får start i oktober. Heller ikke her foreligger det noen bekreftelse.

Hvem Magnus Carlsen møter i sin VM-kamp blir avgjort i kandidatturneringen som går fra 15. mars til 5. april.