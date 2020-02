Bø-brødrene takket blondinene for VM-gullet

For med de to største utfordrerne på papiret – Frankrike og Tyskland – ute av dansen, var det bare hjemmehåpene fra Italia som ga nordmennene kamp om VM-gullet i Anterselva.

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff skaffet et godt utgangspunkt på sine etapper, mens også Tarjei Bø holdt på den norske ledelsen. Til slutt kunne Johannes Thingnes Bø gå Norge inn til gull etter å ha avgjort på siste skyting.

– Jeg og Johannes er glad i brunetter, men akkurat i dag var det blondinene som fikset det for oss. De slo de franske brunettene (Julia Simone og Justine Braisaz) ned i støvlene, gliste Tarjei Bø.

Oversikt: Programmet for VM i skiskyting 2020

Knallstart

Johannes Thingnes Bø hadde sett for seg en ganske annen stafett. Han tror Frankrike ville blitt svært tøff å slå dersom Martin Fourcade og Quentin Fillon Maillet hadde vært i kontakt med teten da herrene startet sine etapper.

Tarjei Bø og Tiril Eckhoff gjorde begge kjempeetapper på VM-stafetten i Anterselva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Damene deres ble rævkjørt av damene våre i dag. Jeg tror Fillon Maillet og Fourcade ville vært fullt på høyde med meg og Tarjei, så det ville blitt en tett kamp, sa Norges ankermann.

Thingnes Bø kom likt med Dominik Windisch inn til siste skyting, men fikk ti sekunders luke ut. Dermed kunne han kontrollere seieren inn. Tsjekkia tok bronsemedaljene.

– Det oste av nervøsitet på hele stadion på siste skyting. Det var ikke enkelt. Det startet med en bom, men så går jeg bare på. Det ble litt bingo det jeg drev med. Jeg slapp skuddene ut og håpet at jeg skulle treffe og han bomme. Heldigvis satt ekstraskuddene, så jeg fikset biffen til slutt, sa Thingnes Bø til NRK.

Gullet var Norges femte i VM-historien i blandet stafett og ga en perfekt start på årets mesterskap.

«Gira» Olsbu Røiseland

Marte Olsbu Røiseland innledet stafetten for et favoritt-tippet norsk lag og var offensiv i skisporet. Inn mot første skyting slapp hun seg litt tilbake i feltet, men svarte med å skyte fem blanke treff fra skive én.

Også på stående skjøt Froland-jenta godt tross ett ekstraskudd. Dermed bekreftet Olsbu at våpenproblemene hun hadde inn mot sesongens høydepunkt er tilbakelagt. Så sent som tirsdag måtte 29-åringens børse i hui og hast sendes til Tyskland for reparasjon.

Til veksling kom Olsbu først og sendte Eckhoff ut i knapp ledelse foran Italia.

– Kjempemoro. Jeg var veldig gira før start, og har fått spørsmål om hvorfor Lisa Vittozzi alltid veksler først i mixed stafett. Det hadde jeg lyst til å gjøre noe med, smilte sørlendingen.

Eckhoff briljerte

Langt verre gikk det for en av de andre favorittene på åpningsetappen. Julian Simon måtte ut i strafferunden på liggende skyting og ødela i realiteten Frankrikes medaljemuligheter.

Tiril Eckhoff måtte ha to ekstraskudd på sin liggende skyting og havnet noen små sekunder på etterskudd, men på stående beviste 29-åringen hvorfor hun har vært verdens beste kvinnelige skiskytter denne vinteren.

Etter en formidabel serie sendte hun Tarjei Bø ut 11,6 sekunder foran forfølgerne.

– Det verste er egentlig å gå mixed stafett, for da er det ekstra press på at vi skal ta gullet. Jeg er veldig fornøyd med at jeg holdt meg unna strafferunden og gikk inn i tet, sa Eckhoff.

Hun må finne seg i være blant de aller heteste gullkandidatene når VM fortsetter med sprint for kvinner fredag.