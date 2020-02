Solskjær henter tidligere Lyn-spiss til United

Klubben bekrefter på egne nettsider at den har blitt enig med Shanghai Shenhua om en låneavtale.

Manager Ole Gunnar Solskjær sier Ighalo skal styrke laget i siste halvdel av sesongen når United skal spille både i den engelske ligaen, europaligaen og den engelske cupen.

– Odion er en erfaren spiller. Han vil gi oss et alternativ på spissplass den korte tiden han er her. Han er en bra kar og veldig profesjonell. Han vil gjøre det meste av tiden sin her, sier Solskjær.

Ighalo startet sin karriere i Nigeria og spilte for Lyn fra 2007 til 2008. På 20 kamper for Oslo-klubben scoret han ni mål før han ble solgt til Udinese for om lag 20 millioner kroner.

Etter en rekke utlån ble han i 2014 solgt videre til Watford, hvor han scoret 33 mål på 88 kamper. Siden 2017 har han spilt i kinesisk fotball. Først for Changchun Yatai, og deretter for Shanghai Shenhua fra februar i år.

Nå reiser tilbake til engelsk fotball som Manchester Uniteds nye spiss.

Ighalo har også spilt 35 landslagskamper for Nigeria og scoret 16 mål. Han ble toppscorer i afrikamesterskapet i 2019 der Nigeria sikret seg bronse.

Ighalo har tidligere uttalt at Manchester United er hans favorittklubb og at drømmen alltid har vært å spille for laget.