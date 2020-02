Dag-Eilev Fagermo ny Vålerenga-trener: – Tror min filosofi passer her

53-åringen ble presentert som ny Vålerenga-trener fredag ettermiddag. Odd var først ute med nyheten på sine hjemmesider.

Pressekonferansen som ble holdt på hjemmebanen til Oslo-klubben var noe utsatt. Like før klokken 17, en drøy halvtime forsinket, ankom Fagermo pressekonferansen ikledd en Vålerenga-overdel.

– Vi har fått vårt førstevalg. Han har vært på toppen av vår liste hele veien. Nå har vi fått ham, og det er vi veldig fornøyd med, sa styreleder Thomas Bårdseng, som innledet pressekonferansen.

– Det er interessant å få den utfordringen når du har holdt på så lenge som meg. Jeg vet ikke hva slags valg jeg var, men jeg fikk jobben. Jeg tror min filosofi passer her, sa Fagermo.

Omtrent samtidig som Fagermo ankom pressekonferansen, ble treningskampen mellom Odd og Notodden blåst av. Det endte med 7-0-seier til Odd, uten at Fagermo var å se i Telemarkshallen.

Betaler kompensasjon

Fagermo gir seg dermed i skiensklubben etter tolv år som trener der. Trenerjobben i Vålerenga ble ledig da Ronny Deila nylig forsvant til New York City FC i nordamerikanske MLS.

VIF har jobbet intenst de siste ukene med å finne Deilas erstatter. Fagermos navn skal ha stått høyt oppe på ønskelisten.

53-åringen hadde opprinnelig ett år igjen av kontrakten med Odd. Dermed må Vålerenga betale kompensasjon til Odd for å hente ham.

– Dette med Oslo, det med akademiet, Intility, Klanen. hele pakka gjør at jeg er her. Jeg har ikke kunnet stille krav til ditt eller datt, det får jeg stille til klubben og sette meg inn i det. Jeg er opptatt av å trene og trene mye. Vi skal trene mest. Vålerenga har mer ressurser enn hva jeg er vant med, fortsatt Fagermo.

Gjennombrudd i 2014

Fagermos store gjennombrudd som Odd-trener kom i 2014 med bronse i ligaen og finale i fotball-NM (tap mot Molde). Seriemedaljen var klubbens første på over 50 år. To år senere ble det en ny seriebronse for Odd.

Fagermo kom til skiensklubben etter to sesonger i Strømsgodset. Han har tidligere også trent Notodden, Pors og Skarphedin.

Odd skriver på sine nettsider at Fagermo ledet klubben i 439 offisielle kamper. Dette har gitt 223 seirer, 91 uavgjorte og 125 tap.

Fagermos første kamp i ny jobb kommer søndag. Da spiller VIF treningskamp mot svenske Häcken.