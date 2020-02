Lundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikke i VM

– Jeg gleder meg veldig til de to storbakkerennene i legendariske Oberstdorf, men det er helt tragikomisk at vi konkurrerer i den store bakken i verdenscupen til vanlig når vi er der nede, mens vi må ned i den lille når det skal kjempes om VM-medaljer neste år. Hvor er logikken i det? Dette er jo helt meningsløst, sier en oppgitt Lundby til Norges Skiforbunds nettsted.

Aktuelt: Fortsatt langt fram for Lundby, 62 prosent færre bonuskroner enn gutta

Foreløpig står bare normal bakke, lag og en blandet lagkonkurranse på programmet for hoppjentene under neste års ski-VM i Oberstdorf. Lundby skulle så gjerne hoppet i den store bakken i jakten på flere VM-gull.

– Jeg stiller meg undrende til at vi ikke har et fullt VM-program for jentene. Det er helt uforståelig at vi i 2021 ikke lar jentene hoppe i storbakken under et ski-VM. Jeg klarer ikke å forstå annet enn at dette handler om penger. Altfor få har skjønt at likestilling koster penger, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen og fortsetter:

– Vi har selv sett at det å investere penger i jentehopping genererer penger. Det kommer sjelden penger inn i ei lukket lommebok. Du må investere for å kunne få ut noe i den andre enden. Det var mulig å få lagkonkurranse for jentene inn på VM-programmet i Seefeld en måned før mesterskapet. Da bør det la seg gjøre å utvide jentenes program neste år også.

Hoppsjefen om Lundby: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen

Hoppkvinnenes landslagssjef, Christian Meyer, ber om handling framfor ord.

– Dersom storbakke-VM for jenter utgår nå, er det det samme som å si at hopping for jenter er et sideprosjekt få bryr seg om, men som utad opphøyes for å vinne politiske tvister, sier Meyer.

Lundby vant det siste verdenscuprennet i rumenske Rasnov i helgen etter å ha slitt med å få til to gode hopp i samme konkurranse i de foregående rennene.

Disse norske kvinnene hopper i Oberstdorf til helgen:

Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen), Anna Odine Strøm (Alta).

Aktuelt: Norge er nest best på likestilling