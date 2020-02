Verdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant

Bryants 13 år gamle datter Gianna var blant de åtte andre om bord. Alle mistet livet.

Blant basketspillerne som har uttrykt stor sorg, er Bryants tidligere lagkamerat Shaquille O'Neal. På Twitter skriver han at det «ikke finnes ord til å uttrykke smerten jeg føler nå», etter å ha mistet både «min niese Gigi og min bror Kobe».

– Jeg elsker dere. Dere vil bli savnet. Mine kondolanser går til Bryant-familien og familiene til de andre passasjerene om bord, skriver O'Neal, og legger ved flere bilder av ham selv og Bryant.

– Min venn, en legende, ektemann, far, sønn, bror, Oscar-vinner og beste Lakers-spiller noensinne er borte. Det er vanskelig å akseptere. Kobe var en leder for sporten vår, og en mentor for både mannlige og kvinnelige spillere, heter det i en Twitter-melding fra Earvin «Magic» Johnson, som tilbrakte hele sin NBA-karriere i Bryants klubb Los Angeles Lakers, der han nå er deleier.

Markeringer i NBA-kamper

Ved oppstart i flere NBA-kamper søndag, lot begge lagene de 24 sekundene på skuddklokka løpe ut med vilje, selv om det førte til at de mistet ballen til det andre laget.

Det ble gjort for å markere Bryants bortgang. I sin tid hos Los Angeles Lakers brukte han nummer 8 og 24 på ryggen.

I en uttalelse fra NBA-sjef Adam Silver heter det at «Kobe gjennom 20 år viste oss hva som er mulig, om man blander bemerkelsesverdig talent med en enorm vilje til å vinne».

Videre beskrives han som en av de mest ekstraordinære spillerne sporten har sett, med sine fem NBA-seire, en MVP-pris for ligaens mest verdifulle spiller, 18 All-Star-utvelgelser og to OL-gull.

– Men han vil huskes mest for å ha inspirert mennesker verden rundt til å spille basket og konkurrere etter beste evne. Han var sjenerøs med visdommen han tilegnet seg, og så det som sitt oppdrag å dele det med fremtidige generasjoner basketspillere. Han fikk spesielt mye glede av å dele sin kjærlighet til basket med datteren Gianna, heter det i Silvers uttalelse.

Trump og Obama

Både USAs president Donald Trump og tidligere president Barack Obama har uttrykt sin sorg og overraskelse.

– Til tross for at Kobe Bryant var en av tidenes aller beste basketspillere, var han akkurat kommet i gang med livet. Han elsket familien sin så mye, og hadde en så stor lidenskap for framtiden. At også datteren Gianna har gått bort, gjør dette enda mer rystende, tvitrer Trump.

– Kobe var en legende på banen, og hadde akkurat startet det som burde ha vært en minst like spesiell andre fase i livet. Å også miste Gianna er enda mer hjerteskjærende for oss som foreldre, skriver Obama, og legger til at han og kona sender varme tanker til Bryants kone Vanessa og den øvrige familien.

Stjerner i sorg

Stjernerapperen Kanye West har på Twitter lagt ut et bilde av ham selv og Bryant, med teksten «Kobe, vi elsker deg, bror. Vi ber for familien din, og setter pris på livet du levde og all inspirasjonen du ga».

Skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger kaller Bryant «et ikon på banen».

– Jeg ser på meg selv som heldig som har vært vitne til talentet hans og hans store hjerte. Tankene mine er med Bryant-familien på denne utrolige dagen, skriver Schwarzenegger.

Flere andre kulturtopper har under Grammy-utdelingen søndag uttrykt sorg og sjokk.