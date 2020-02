Wolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier

En tidlig dødballscoring av Liverpool-kaptein Jordan Henderson hadde satt Jürgen Klopps lag på sporet av den 22. seieren på 23 seriekamper denne sesongen, og den 14. på rad, men mexicanske Jiménez utlignet med en vakker scoring i det 51. minutt, og Wolverhampton øynet ikke bare poeng, men seier.

Et av Liverpools varemerker denne sesongen har vært sene vinnermål, og I det 84. minutt skjedde det igjen. Mohamed Salah driblet på kanten av feltet, Henderson overtok og slo en direktepasning til Firmino, og brasilianeren gjorde resten.

Liverpool har nå tatt 94 av de siste 96 poengene laget har spilt om i engelsk eliteserie, deriblant 67 av 69 denne sesongen. Wolverhampton henrykket i perioder sine tilhengere og truet en stund med å sprekke tapsnullen til Liverpool også, men det endte som det pleier.

Liverpool har nå 16 poengs luke til serietoer Manchester City, og med en kamp mindre spilt. Spørsmålet er bare når, ikke om, årets lag skal sikre klubbens første Premier League-tittel.

Torsdag ble Liverpool det femte lag som i engelsk serie har oppnådd en ubeseiret rekke på minst 40 kamper, og Arsenals rekord på 49 er innen rekkevidde. Men i gleden bekymrer nok skaden Sadio Mané pådro seg i første omgang.

Dødballmoro

Liverpool kom til Molineux uten baklengsmål i sine sju siste Premier League-kamper, men nullen kunne ha sprukket allerede det første kvarteret da Wolverhampton kom til to store sjanser.

Etter fire minutter slo Pedro Neto et smart frispark som danset gjennom målgården uten at noen hjemmespiller fikk den nødvendige skotuppen på ballen.

Etter ti minutter ble det enda farligere på en ny dødball. José Moutinho trillet et hjørnespark skrått ut til Ruben Neves, og han slo inn i feltet. Matt Doherty lurte offsidelinja og fikk nikke helt alene. Uheldigvis for hjemmelaget gikk avslutningen utenfor.

Da sto det allerede 1-0, for mellom de to Wolves-dødballene hadde Liverpool tatt ledelsen på en egen dødballsituasjon. Det var spilt sju minutter da Trent Alexander-Arnold tok hjørnespark fra høyre. Det var så mange bevegelser at Wolves-forsvaret ikke greide å plukke opp alle, og Hendersons møtte ballen etter et helhjertet løp mot nærmeste stolpe. Han prøvde å nikke, men scoret med skulderen.

Liverpool-back Alexander-Arnold noterte sin 10. assist for sesongen.

Klopp jublet, men han måtte etter en drøy halvtime se en av sine viktigste spillere halte av banen. Sadio Mané signaliserte bytte etter å ha avbrutt en spurt, og mannen med 13 mål og sju assist hadde spilt ferdig.

Nullen sprakk

I løpet av første omgang passerte Liverpool 12 timer uten baklengsmål i Premier League, og bare sekunder ut i den andre omgangen var Salah nær å punktere kampen da han vant ballen fra Adama Traoré rett utenfor 16-meteren. Keeper Rui Patrício tok fram en god redning.

Traoré markerte seg i stedet på positivt vis i motsatt ende av banen da Raúl Jiménez sprakk Liverpool-nullen i det 51. minutt. Jiménez satte fart på en kontring og dyttet ballen ut til Traoré på høyresiden. Innlegget kom på første berøring, men da var Jiménez allerede på plass i feltet og nikket nydelig i hjørnet utenfor Alissons rekkevidde.

Et allerede entusiastisk hjemmepublikum ble øredøvende, og hjemmelaget ga sin seiersvante gjester problemer med å tette igjen. I det 68. minutt måtte Alisson redde alene med Jiménez, som kom gjennom fra litt for spiss vinkel.

I det 82. minutt var det Rui Patrício som måtte vise klasse da Roberto Firmino kom gjennom. Redningen var god, men to minutter senere var det ingen bønn da brasilianeren fyrte løs igjen.