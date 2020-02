Evjen debuterte da AZ Alkmaar gikk til kvartfinale

Midtsjø og Jonas Svensson spilte som vanlig fra start for den nederlandske toppklubben i åttedelsfinalen som ble sparket i gang tross vanskelige forhold med tåke.

Gjestene viste seg som det beste laget mot vertene fra nivå to, og Dani de Wit scoret ledermålet i det 36. minutt. I det 54. minutt doblet lagkaptein Teun Koopmeiners ledelsen med et straffespark etter at de Wit ble stoppet ulovlig.

– Motstanderen la seg lavt og gjorde det vanskelig for oss. Det var sikkert vanskelig for tilskuerne å se hva som skjedde i tåken, men ute på banen så vi helt greit, sa de Wit etter at AZ Alkmaar tok seg til kvartfinale i cupen for niende år på rad.

Svensson spilte hele kampen og pådro seg et gult kort, mens Midtsjø ble avløst av Evjen 20 minutter før slutt. Sistnevnte fikk sin debut etter overgangen fra Bodø/Glimt.

AZ Alkmaar spiller kvartfinale i februar mot vinneren av torsdagens kamp mellom Breda og PSV Eindhoven.

I den andre kampen som ble avgjort tirsdag vant Utrecht 2-1 borte mot FC Eindhoven etter ekstraomganger. Jean-Christophe Bahebeck ble matchvinner i det 112. minutt.

Kampen mellom Fortuna Sittard og Feyenoord ble avbrutt i 2. omgang på stillingen 1-1 da tåken var så tett at linjemennene ikke kunne bedømme offside. Kampen skal spilles ferdig onsdag eller neste uke.