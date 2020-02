Seieren mot Sverige ga EM-topp på TV

Over én million var på det meste innom TV3 under søndagens skandivaiske duell i Malmö. Kanalen rapporterer om et snittall på 755.000 seere i kampen Norge vant til slutt 23-20.

Det ga TV3 en seerandel på 55,3 prosent mens kampen pågikk.

Tallene var betydelig høyete enn da håndballherrene møtte Ungarn fredag. Det oppgjøret samlet 560.000 seere i snitt. Seerandelen var da på 49 prosent.

Slik er seertallene (gjennomsnitt) for Norges EM-kamper så langt:

Norge – Bosnia-Hercegovina: 422.000

Norge – Frankrike: 587.000

Norge – Portugal: 739.000

Norge – Ungarn: 560.000

Norge – Sverige: 755.000

Norge avslutter hovedrunden i EM mot Slovenia tirsdag.

EM-semifinalene spilles fredag, bronsekamp lørdag og finale søndag. Alt dette foregår i Stockholm.