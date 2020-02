Ski-NM får tilkjørt 4000 kubikkmeter snø: – Det redder oss

Den milde vinteren på Østlandet har skapt store utfordringer i forkant av neste ukes norgesmesterskap. Nå ser arrangementet på Konnerud i Drammen ut til å være berget.

Søndag var representanter for Norges Skiforbund på plass på NM-arenaen. Befaringen som ble gjennomført endte med at det ble gitt grønt lys for renn. Det kan arrangørene takke lokal snøhjelp for.

Søndag svingte lastebil på lastebil lastet med snø inn i skianlegget på Konnerud. Totalt skal 4000 kubikkmeter kjøres inn for å gjøre det mulig å avvikle NM-renn.

Måtte ha flyttet NM

Snøen kommer fra skisenteret på Kongsberg. Uten den måtte Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og de øvrige norske langrennsprofilene kjempet om NM-medaljer et annet sted.

– Da hadde det måttet bli flyttet, ja. Dette redder oss, sier leder for organisasjonskomiteen, Arne Madsen, til NTB.

Han opplyser videre at arrangørene har tilgang til lokale snølagre, i tillegg til de 4000 kubikkmeterne som kjøres inn fra Kongsberg.

NM-løypene er heller ikke helt rene for snø.

– Vi har en god såle i bunnen. Det er 25 centimeter i snitt rundt løypa. Samtidig er det stedvis isete på grunn av varmen og vannet som snømeltingen fører med seg, sier Madsen.

Kun ei løype

Langtidsvarslet for den kommende uken indikerer fortsatt noen varmegrader på dagtid, mens kvikksølvet bikker over på blå side om natten.

I dagene som kommer vil det bli vurdert hvilke ekstra grep man eventuelt vil måtte ta for å ha løypene helt klare til NM-åpningen neste torsdag. Én beslutning er samtidig allerede tatt. Skiarenaen på Konnerud har i utgangspunktet to løypenett, der det ene brukes til klassisk og det andre til fri teknikk. Under NM vil kun den ene bli benyttet, slik at arrangøren kan legge alle krefter i å ha den i best mulig stand.

NM innledes med 10 og 15 kilometer fri teknikk for henholdsvis kvinner og menn torsdag 30. januar. Dagen derpå er det sprint i klassisk stil, før det lørdag skal kjempes om NM-medaljer på 15 og 30 kilometer fellesstart med skibytte.

Søndag avsluttes første del av NM tradisjonen tro med stafetter.