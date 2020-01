Medier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein

Ifølge den britiske allmennkringkasteren BBC skal Inter ha fått akseptert et bud på 1,28 millioner euro, tilsvarende rundt 15 millioner kroner, for 34 år gamle Young.

Forsvarsspilleren skal ha gjort det klart at han ønsker seg en overgang til Serie A-klubben. Det er grunnen til at United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke har brukt ham i noen av klubbens tre siste kamper.

Går de siste formaliteten i overgangen i orden, forlater Young Old Trafford etter åtte og et halvt år.

Den medisinske testen skal angivelig gjennomføres i Milano fredag. Det samme skal forhandlingene om 34-åringens personlige betingelser.

Inter trenes av tidligere Chelsea-manager Antonio Conte. Italieneren kjenner godt til Youngs kvaliteter fra tiden i Premier League.

Young har spilt 261 kamper for United. Denne sesongen har han vært lagets kaptein til tross for at han kun har startet ti ligakamper.

Flere italienske medier, blant dem Sky og storavisen Gazzetta dello Sport, melder også om enigheten mellom klubbene torsdag.

Inter ligger på annenplass i Serie A etter 19 spilte kamper. To poeng skiller opp til ligaleder Juventus.