– Det var ikke overraskende. På skøytesprint har Sverige vært mye bedre enn oss. De har fostret opp veldig mange gode utøvere på kvinnesiden. De har skapt et miljø hvor suksess smitter, sier Northug til TV 2.

Ingen norske på pallen i lagsprinten



Under lagsprinten i Dresden i Tyskland i helgen var det ingen nordmenn på pallen. Sverige vant kvinneløpet og Frankrike gikk til topps på herresiden.

Norge måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen i begge lagsprintene.

Norges to lag gikk først inn til siste veksling på herrenes sprint og lå godt an før siste runde, men ble parkert i siste del av løypa.

På kvinnesiden stakk Sveriges 1.-lag ifra mot slutten av løpet, og Norge klarte ikke å holde følge. Selv Sveriges 2.-lag kom i mål foran Norges 1.-lag.

– Har skapt et miljø hvor suksess smitter

Nå ber Northug den norske langrennsledelsen vende blikket mot nabolandet.

– Akkurat nå må vi bare se og lære av Sverige. Så får vi håpe at de yngre jentene som ikke er her i dag, ser at det er gode muligheter til å kjempe seg inn på et verdenscuplag med hard treningsinnsats, mener Northug.

Svenske medier har bitt seg merke i den uvanlige hyllesten, og blir sitert i blant annet Aftonbladet .

Petter Northug spurtbeseiret svensker på mange oppløp og var beryktet for sitt enorme taktomslag. Etter 13 VM-gull, to OL-gull og 38 enkeltseire i verdenscupen, samt sammenlagtseieren i verdenscupen i to sesonger, sa han takk for seg i desember 2018.

Stiller til start i Marcialonga

Han har likevel ikke lagt treningen helt på hylla, men har uttalt at han vil stille til start i enkelte langløp, som Birkebeineren og Vasaloppet.

I forrige uke kom det imidlertid melding om at han dropper en av vinterens store klassikere.

– Jeg har ikke tid. Rennet kolliderer med jobb, fortalte han til det svenske nyhetsbyrået TT, men varsler at han trolig blir å finne på startstreken i det syv mil lange Marcialonga-rennet i Italia i senere i januar.