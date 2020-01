Klæbo: – Jeg ser mørkt på det

Han avskrev seg selv etter tirsdagens smell der han nok ikke hadde de aller beste skiene.

Tonen var nesten like pessimistisk etter onsdagens løp.

Der gikk han til slutt inn til en 10.-plass.

Russeren Aleksandr Bolsjunov knuste resten av feltet på mennenes 15 kilometer jaktstart i klassisk i Toblach, og han overtok også sammenlagtledelsen.

Bolsjunov har 16 sekunder ned til landsmannen Sergej Ustjugov og 26 sekunder ned til Klæbo foran de tre avsluttende etappene i Val di Fiemme.

– Totalt sett er vi like langt. Jeg åpnet hardt og tok inn en del, men ble etter hvert gående alene sammen med Dario Cologna. Da ble det sjanseløst. Jeg skjønte at det ble vanskelig etter tirsdagens løp. Jeg så på lista med en gang at jeg burde ha vært nærmere Iivo Niskanen da, sa Klæbo.

Skuffet

En skuffet Klæbo tror at sjansene for sammenlagtseier er minimale.

– Ja det gjør jeg nok. Det hjelper lite å ta igjen ti sekunder på Ustjugov når jeg taper det dobbelte til Bolsjunov. Jeg skal ha noen fryktelige gode dager hvis dette skal gå. 26 sekunder høres ikke mye ut, men jeg er i hvert fall avhengig av en veldig god sprint lørdag, sa Klæbo.

Han mener også at han er avhengig av en kjempedag fredag, i Tour de Ski-historiens 100. etappe. Russerne dummet seg ut på den tilsvarende etappen sist år. Kanskje kan det samme skje igjen?

– Jeg trenger uansett ett minutt før den siste bakken målt mot Ustjugov og Bolsjunov, og når jeg er et halvminutt bak ser det fryktelig vanskelig ut. Jeg trenger et minutt for å være «safe».

Dominans

Det var tirsdagens 15 kilometer som ødela mest for Klæbo.

– Det kjennes greit ut, men det blir seende brutalt ut. Det er det som er kjipt.

Aleksandr Bolsjunov ville overhodet ikke snakke om seg selv som favoritt, mens Sergej Ustjugov medgikk at han har gode sjanser til å stikke av med sammenlagtseieren, vel vitende om at han er god opp slalåmbakken Alpe Cermis.

– Jeg har en veldig god sjanse til å vinne. Det blir nok en hard kamp mot Aleksandr og Bolsjunov. Jeg må kjempe mot alle de gode som prøver seg, sa Ustjugov.

– Det er tre etapper igjen, og de tøffeste etappene gjenstår, sa en neddempet Bolsjunov.

Onsdag ble Sjur Røthe ble beste nordmann på en sjetteplass. Hans Christer Holund fulgte like bak og sikret sjuendeplassen.

Torsdag er det hviledag i Tour de Ski. Fredag venter 5. etappe, en 15 kilometer fellesstart i klassisk stil.