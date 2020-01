Ingen nyttårsfest da Wild møtte Leafs

Det har ikke vært noen ferietid i julen for Mats Zuccarello og Minnesota Wild. Etter å ha startet julehøytiden med to seire, endte årets to siste kamper med tap for laget fra Saint Paul i Minnesota.

New York Islanders ledet store deler av kampen i helga, men ble tatt igjen i siste periode. I møtet med det canadiske laget Toronto Leafs nyttårsaften var Wild derimot bakpå fra første stund. Begge lag hadde omtrent like mange skudd på mål (29 for Leafs og 27 for Wild), men det var gjestene som fikk mest nettkjenning.

Allerede etter første periode ledet Leafs med to mål etter scoringer av Alexander Kerfoot og William Nylander. Gjestene fortsatte trykket i andre periode da Auston Matthews la på til 3-0 over hjemmelaget etter 8 minutter.

Tre minutter senere, da Wild var i power play, greide Ryan Suter fra langt hold å skyte pucken rett inn bak Leafs danske målmann Frederik Andersen etter oppspill fra Mikko Koivu og Kevin Fiala.

Det skulle imidlertid bli med det ene målet for hjemmelaget. I tredje periode greide John Tavares å øke ledelsen for Leafs til 4-1 like før full tid og demonstrerte med det gjestenes overlegenhet.

Mats Zuccarello hadde 18 minutter og 55 sekunder på isen, men var ikke involvert i det ene målet Wild fikk inn. Hittil i sesongen har den norske 32-åringen scoret ti mål og hatt ti assists i løpet av de 36 kampene han har spilt.

Minnesota Wild ligger på 19. plass på NHL-tabellen med 19 seire på 41 spilte kamper. Av de 22 tapene laget har hatt, har 5 av dem skjedd på overtid.