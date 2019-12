Johaug tildelt Aftenpostens gullmedalje

– Det er helt fantastisk. Jeg vet hva andre utøvere har prestert i år, sier Johaug til Aftenposten om hederen.

31-åringen var helt overlegen da hun forrige sesong gjorde comeback etter dopingutestengelsen. Det toppet seg med tre individuelle VM-gull i Seefeld. I tillegg ble det sølv på stafetten.

Johaug vant 15 kilometer skiathlon, 10 kilometer klassisk og 30 kilometer fri teknikk. Denne sesongen har hun fortsatt å dominere og står med fire verdenscupseire.

Jakter OL-gull

«Hun er så god at folk blir lei av det. Likevel makter hun å trene så mye, terpe på nye ting og holder motivasjonen oppe. Det gjør at hun er så suveren i en sport som nordmenn ikke får nok av. Derfor fortjener hun denne prisen», står det i avisens begrunnelse.

Johaug blir i seiersintervjuet også spurt om hva hun tenker om framtiden som langrennsløper. Én ting mangler hun fortsatt i premiesamlingen:

– Jeg har jo ikke noe individuelt OL-gull, da. Vi får se om det blir det, eller ikke. Det ville jo vært stort, men jeg tror ikke det slår følelsen jeg hadde nå i vinter. Det var så mye som lå bak 15-kilometeren i Seefeld. Et OL-gull blir ikke større enn det, sier hun, og forteller videre at hun ikke har bestemt seg for om hun skal delta i lekene i Beijing i 2022.

Første på ti år

31-åringen er den første langrennsløperen til å få gullmedaljen siden 2009. Da var det Petter Northug som stakk av med utmerkelsen.

Gullmedaljen ble innstiftet i 1933 av Idrettsbladet. Året etter ble den overtatt av Morgenbladet, som hadde ansvaret for tildelingen fram til 1996. Siden 1997 har den hett Aftenpostens Gullmedalje. Den gis for årets beste idrettsprestasjon og kan gis bare én gang til en utøver.