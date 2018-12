Tande kobler av med sjakk, skal knuse svigerfar

Sjakkinteressen gjør seg gjeldende også på hopplandslaget. Daniel-André Tande hadde et klart mål da han bestemte seg for å kaste seg på bølgen.

Mens Magnus Carlsen kjemper for å forsvare sin VM-tittel i lynsjakk i Russland, er det hoppuketittelen som i disse dager ligger i potten i Tyskland og Østerrike.

Mellom slagene i hoppuka kobler Tande og flere av kollegene på det norske laget av med sjakk på mobilen.

– Jeg begynte under det forrige VM’et, da jeg så at de andre spilte sjakk på telefonen. Da tenkte jeg at jeg måtte prøve jeg også. Jeg hadde litt lyst til å bli såpass god at jeg kan knuse dama og svigerfar, så da har jeg måttet gjøre litt, smiler Kongsberg-gutten til NTB.

Mange veier til rom

Så veldig mange interne sjakkdueller i hopplandslaget har han imidlertid ikke vært involvert i så langt.

– Det er flere av de andre som spiller, men det er ikke så ofte jeg spiller mot dem. De har litt bedre rating enn meg, sier Tande, som foreløpig velger å ligge litt lavt.

På spørsmål om hvem som er den beste sjakkspilleren i hoppuketroppen, må 24-åringen ta betenkningstid. Til slutt faller han ned på at slaget trolig står mellom Halvor Egner Granerud og assistenttrener Andreas Vilberg.

Sjakkspillet fascinerer Tande.

– Det er morsomt at det er så utrolig mange veier til rom. Det er en mer avansert form for spill enn Dam, som jeg var veldig glad i da jeg var liten.

24-åringen ser en viss parallell mellom hans egen idrett og duellene ved sjakkbrettet.

– Det må vel nettopp være det at det er mange veier til rom. Alle hoppere hopper på hver sin måte. Det er ikke alt som fungerer like godt for alle, og sjakkspillere spiller vel på ulike måter de også, sier Tande.

Må justere

Litt har han også rukket å få med seg av Magnus Carlsens VM-partier i hurtig- lynsjakk.

– Jeg har fulgt med litt, men det er litt mer vrient når vi er her nede, fastslår Tande, som er kvalifisert og klar for søndagens åpningsrenn i den tysk-østerrikske hoppuka.

Lørdagens kvalifisering endte med 35.-plass etter et hopp på 123,5 meter. I treningsomgangene tidligere på dagen ble fasiten 121,5 og 123 meter.

– Det var ikke helt der jeg håpet å starte. Jeg surret det til i posisjonen (sittestillingen) i begge treningshoppene, og selv om dette hoppet var bedre, er det fortsatt ikke nok spenning i beina til at jeg får lagt igjen så mye energi på hoppet som jeg hadde håpet. Jeg må fikse på det til rennet, oppsummerte Tande etter kvaliken.

Landslagstrener Alexander Stöckl har stor tro på at Tande kan få gjort de nødvendige justeringene i satsbevegelsen foran åpningsrennet i Schattenbergbakken.

– Absolutt. Jeg mener han hadde framgang fra det første til det tredje hoppet, og det er bare småting som mangler. Det skal han få til søndag, sa han til NTB.

