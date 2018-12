Fannemel vil ikke ha Innsbruck-kopi

Krevende forhold i Innsbruck førte for ett år siden til at Anders Fannemel havnet på etterskudd i seierskampen i hoppuka. Det vil han ikke ha noen reprise av.

Foran inneværende sesong har Hornindal-hopperen jobbet med å bli mer stabil i utfordrende forhold. Den jobben føler landslagshopperen har båret frukter.

Fannemel ble til slutt nummer tre sammenlagt i forrige sesongs tysk-østerrikske hoppuke. Sjansene til en enda mer framskutt plassering ble forspilt i Oberstdorf og Innsbruck. 16.-plassen i regnværsrennet i Innsbruck ødela spesielt mye.

Det er samtidig ikke første gang forholdene i Bergiselbakken har vært vriene. De færreste vil bli overrasket om Fannemel og konkurrentene også i årets hoppuke får litt å stri med.

– Det kan være mye rare vinder der, og da må man tilpasse hoppingen sånn at man blir mindre sårbar for det. Jeg føler at jeg siden i sommer bedre har tålt dårligere forhold enn jeg gjorde før, sier 27-åringen til NTB.

Tilpasset

I det siste verdenscuprennet i sveitsiske Engelberg kom et klart bevis på nettopp det. I første omgang var Fannemel nemlig langt fra heldig med forholdene.

– Da hadde jeg veldig mye bakvind, men det preget ikke hoppet mitt så mye som det kunne ha gjort før. Det er positivt, fastslår han.

– Hvordan tilpasser man seg dårlige forhold?

– Det handler litt om oppsettet på bindinger og litt sånne ting, og selvfølgelig teknikken og måten man tar imot lufta på, sier landslagshopperen.

– Det er noe man bare må lære seg?

– For meg har det absolutt vært sånn. Jeg har taklet dårlige forhold også tidligere, men det har kanskje vært litt tilfeldig. Nå håper jeg at jeg har blitt mer stabil når forholdene er utfordrende, sier Fannemel.

Løft i Bischofshofen

27-åringen er klar for karrierens sjuende tysk-østerrikske hoppuke. Rutine begynner han dermed å ha i rikt monn. Samtidig tar Fannemel med seg ny lærdom hver gang. Forrige sesongs utgave av den prestisjetunge turneringen var intet unntak.

– Jeg lærte i hvert fall at med tanke på topp tre, er det ikke kjørt før man kommer til Bischofshofen, uansett om det kan se litt håpløst ut. Det gjelder ikke å stresse, selv om man ikke henger helt med i toppen fra start, sier Fannemel.

Han var 16,8 poeng bak pallen etter det nevnte rennet i Innsbruck sist. Andreplassen i avslutningen i Bischofshofen løftet han opp til tredjeplass sammenlagt da sluttfasiten skulle skrevet. Det kaller Fannemel naturlig nok «en god følelse».

Har slitt

Like bra har det ikke gått i innledningen på inneværende sesong. Sjuendeplassen fra verdenscuprennet i russiske Nizjnij Tagil er et av få lyspunkter i kjølvannet av 11.-plassen under åpningshelgen i polske Wisla.

– Det har rett og slett vært dårlig. Jeg synes jeg startet bra på trening i Wisla og gjorde et greit renn også, men så ble det dårlig i Ruka. Der ifra har jeg slitt, medgir Fannemel.

– Føler du at du har funnet gode svar på hvorfor det har gått dårlig?

– Vi tror vi fant feilene raskt, men det er gjerne det å finne løsningen på dem som kan være utfordringen. Jeg kjempet godt til sjuendeplass i Nizjnij Tagil, men var så tilbake noen skritt i Engelberg.

Den siste tiden føler han igjen at pilene har pekt riktig vei på trening. Noen små tekniske endringer har gitt gode svar. Forhåpentligvis danner det grunnlag for en ny sterk hoppuke signert 27-åringen fra Hornindal.

(©NTB)