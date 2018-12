Norge lekte med Sverige i EM

De norske håndballjentene parkerte Sverige på vei mot 38-29-seier fredag, men reiser irriterte fra EM etter å ha kastet vekk medaljesjansen i åpningskampen.

Foran snaut 9000 tilskuerne i storarenaen i Bercy fortsatte Norge med sitt gode spill fra hovedrunden.

Det norske laget gikk fra 10-10 til 17-10 på fem rallyminutter i 1.-omgangen. Da slo den svenske treneren Henrik Signell til slutt så hardt i timeout-knappen at apparatet holdt på å knele.

Han hadde sett sitt lag bli helt rundspilt av keeper Silje Solberg (kom inn etter et snaut kvarter) og norske kontringer.

Søndag går EM-finalen i Paris. For første gang siden 2000 er Norge ikke med i gullkampen.

Til VM neste år er sannsynligvis Nora Mørk tilbake for Norge. Det kan også keeper Kari Aalvik Grimsbø være. Det samme gjelder Amanda Kurtovic og Stine Skogrand.

To kostbare bommer

2018 ble året der både kvinne- og herrelandslaget ødela sine medaljemuligheter i åpningskampen i EM. Gutta hadde Frankrike helt på gaffelen i Kroatia, men tapte 31-32.

Jentene spilte en meget svak kamp og falt med 32-33 for Tyskland. Der gjorde lagledelsen taktiske valg som trolig fratok Norge seieren.

Begge landslagene hadde gått videre til semifinale med ett poeng til.

Slo til

Håndballjentene spiller sitt neste mesterskap (VM) i Japan om et snaut år. Det er også sannsynlig at Norge kvalifiserer seg til 2020-OL i samme land. Det kan skje via verdensmesterskapet neste år eller i OL-kvalifiseringen i mars 2020.

Henny Reistad er et sikkert kort hele veien om hun unngår skader. 19-åringen har fått sitt internasjonale gjennombrudd i EM.