Sponsor-analytiker: - Helt klart den største merkevaren langrenn har hatt

Tror Petter Northugs merkevare har et stort potensial fremover.

Klokken 12 i dag fortalte Petter Northug et samlet pressekorps på Scandic Lerkendal i Trondheim at han legger opp som langrennsløper. Allerede i går kveld kunne TV 2 og NRK erfare Northug i dag skulle sette en endelig strek over en eventyrlig langrennskarriere, hvor han har innkassert 13 VM-gull, to OL-gull, to sammenlagtseire i Verdenscupen og en sammenlagtseier i Tour de Ski.

– Det har vært et eventyr. Jeg hadde en liten drøm da jeg var en liten guttunge om å bli en god skiløper. Jeg er stolt over det jeg har fått til, sa Northug mellom tårene på pressekonferansen. Tårene kom umiddelbart da han skulle takke foreldrene og brødrene sine for støtten gjennom karrieren.

Beslutningen kommer ifølge Northug fordi han de siste ukene ikke har følt at han har hatt tilstrekkelig progresjon for å satse videre mot et VM. Nå er han usikker på hva han skal gjøre videre.

– Det er ikke en helt klart spikret rute. Jeg skal bruke litt tid på å finne ut hva jeg skal gjøre. Det er viktig å sette seg på bakbeina og klarne hodet litt etter en sånn avgjørelse, for hvordan jeg reagerer på det, det vet jeg ikke. Men jeg skal bruke litt tid på å fundere hva jeg skal gjøre, sier Northug.

– Helt klart den største merkevaren

Men selv om det i dag er slutt på en innholdsrik karriere, tror Vegard Arntsen i Sponsor Insight at Northugs merkevare har et stort potensial fremover. Arntsen har over 18-års erfaring fra sponsor- og analysebransjen og er daglig leder i Nordens største analyse- og rådgivningsselskap innen sportsmarkedsføring, sponsing og events.

– Jeg tror at Northug kanskje har det sterkeste navnet blant de aktive idrettsutøverne i Norge. Men han har selvfølgelig en helt ulik profil enn det Aksel Lund Svindal og Therese Johaug har.

– Han har blitt omtalt som en rockestjerne på ski – er han den største merkevaren Langrenns-Norge har hatt?

– Fra et kommersielt perspektiv så vil jeg påstå at han helt klart er den største merkevaren langrenn har hatt, svarer Arntsen.

Selv om Sirkus-Northug slik vi kjenner det tar slutt i dag, går Mosvik-gutten med flere planer for fremtiden. I november kunne Kampanje avsløre at Northug har inngått en avtale med TV 2 om at han slutter seg til deres rekker etter karriereslutt.

– Jeg kan bekrefte at vi har inngått en langsiktig avtale med Petter Northug om at han skal jobbe med programinnhold og sportsrelatert innhold for TV 2 når han legger opp, sa programredaktør Jarle Nakken i TV 2 til Kampanje.

Skal bygge merkevaren videre

I tillegg skal mannen bak Ulvang-sokken, Therese-hanskene og Kygo-hodetelefonene, Jon Inge Gullikstad, bygge Northugs merkevare videre sammen med den annerkjente designeren Bård Eker.

I løpet av våren 2019 skal nemlig Northug, Gulliksen og Eker slippe en egen brillekolleksjon, etterfulgt av egne Northug-hansker litt senere på nyåret. Gullikstad har opprettet selskapet Brand Assist for Northug-satsingen, og avtalen med Northug skal være på minst ti år.

– Stiller han med sterkere kort enn det Johaug, Traa, Kjus, Dæhlie og Ulvang stilte med da de lanserte egne motekolleksjoner?

– Nå husker jeg ikke hvor alle de var i karrieren da de lanserte sine egne kolleksjoner, men Johaug begynte tidlig i karrieren og det tror jeg har vært en styrke. Hun har fått en aktiv karriere til å markedsføre sin egen merkevare, og det er klart at hun drar nytte av å ha en lang karriere igjen. Northug starter sånn sett med et handikap sammenlignet med Johaug, men så kommer det jo også an på produktene som tilbys. Jeg tror ikke Gullikstad satser på noe som ikke er kommersielt interessant, svarer Arntsen.

Han peker på at Gullikstad har lang erfaring med å utvikle og forvalte merkevarer.

– Vi får tro at produktkategorien er en attraktiv kategori, og de har nok planer om å utvide dette når han ikke vil være bundet av Norges Skiforbund lenger. Jeg tipper at de har en klar tanke om hva man skal satse på når han ikke lenger har de bindingene, sier Arntsen.

– Er det noe igjen av merkevaren til Northug nå som han gir seg med langrenn og ikke lenger bli å se på skjermen som idrettsutøver?

– Ja, det tror jeg. Det er det som skapes nå, med disse nye Northug-produktene. Han har jo også inngått en avtale med TV 2 om å jobbe der, og han har sikkert mange tanker og ideer om hva han skal fremover. Han er en person som kan være attraktiv også etter endt karriere. Kari Traa er jo et godt eksempel på det, og hun har nesten vært mer interessant etter karrieren enn da hun var aktiv.

Har slitt sportslig

Sponsor Insight gjør månedlige målinger av Norges mest populære idrettsutøvere, og hittil i år ligger Northug på en fjerdeplass bak Aksel Lund Svindal, Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug, om man ser bort fra Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen, som la opp tidligere i år.

– Han er omtrent like populære som Klæbo og Johaug, mens det er en liten margin opp til Svindal, kommenterer Arntsen.

De siste to årene har for Northugs del vært preget av mye utenomsportslig oppstyr og konflikter med skiforbundet. Samtidig har det ikke gått like fort i sporet for trønderen. Arntsen mener at dette har påvirket markedsveriein hans.

– Så lenge han er aktiv utøver så er du avhengig av å levere på et høyt nivå, fordi man ikke kan spille på andre strenger i noen særlig grad. Det kan være at han kan være vel så attraktiv etter karrieren, men ikke som toppidrettsutøver, da er man avhengig av det sportslige også. Samtidig skal det sies at Northug har vært mindre avhengig av det enn andre utøvere.

Saken ble først publisert på Kampanje.com