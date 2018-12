City-seier etter dramatiske sluttminutter

Manchester City måtte krige helt til siste slutt, men vant 2-1 borte mot Watford i Premier League tirsdag. Det ble spennende sluttminutter for serielederne.

Watford jaget en utligning på tampen, men gjestene i lyseblått red av stormen.

– De presset oss mot slutten, men vi håndterte situasjonen bra og sikret oss tre poeng, sa City-målscorer Riyad Mahrez til BT Sport etter kampen.

Manager Pep Guardiola var naturlig nok ikke rolig mot slutten.

– Du må score et tredje mål. På 2-0 er kampen aldri over. Det vet vi godt. Særlig på bortebane, sa han.

City-sjefen var krystallklar på at laget hans fortjente seieren etter å ha vært det beste laget i løpet av 90 minutter.

Sparte spillere

Det var et noe reservepreget City som gjestet Watford i jakten på nye poeng i toppen av Premier League. Måltyven Sergio Agüero var igjen uaktuell, og manager Pep Guardiola gjorde i tillegg en rekke endringer i startoppstillingen.

Guardiolas ubeseirede menn fortsatte likevel på vinnersporet og var klart best i første omgang.

Ben Foster i Watford-målet vartet opp med flere strålende redninger for vertene, men måtte kapitulere like før pause. Da satte Leroy Sané inn 1–0 etter et strålende Riyad Mahrez-innlegg.

Fortjent

Gjestene gikk til pause med en fortjent 1-0-ledelse, men Watfords sisteskanse skal ha skryt for sin prestasjon de første 45 minuttene.

Etter hvilen tok det kun fem minutter for City doblet ledelsen, denne gang ved Mahrez. Han avsluttet et flott angrep der Sané, David Silva og Gabriel Jesus var involvert.

Ballen endte hos Mahrez, som sendte ballen hardt og kontant i nettmaskene.

Det burde stått 3–0 til City da nevnte Jesus ble spilt gjennom og kom alene med keeper Foster i det 68. minuttet, men Watford slapp med skrekken. Foster klarte å forstyrre City-spilleren nok til at ballen gikk utenfor stolpen.

Real sluttspurt

Like før slutt, etter mye klabb og babb i feltet, kom reduseringen for hjemmelaget. Abdoulaye Doucouré fikk siste tå på ballen og kriget ballen over målstreken.

Hjemmelaget satte inn en real offensiv i sluttminuttene, og det ble meget spennende i overtiden. Men til tross for sluttspurten maktet ikke Watford å presse inn utligningen.

Dermed vant Guardiola og Manchester City 2–1 og sikret seg nye tre poeng. Manchester City har dermed en luke på fem poeng til andreplasserte Liverpool. Sistnevnte møter Burnley onsdag.

(©NTB)