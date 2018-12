Lundby falt tilbake på tung dag i bakken

Aldri tidligere har Maren Lundby hatt tre norske jenter foran seg i et verdenscuprenn. Det skjedde søndag etter en skuffende dag i den store Lysgårdsbakken

– Nei, det har aldri skjedd tidligere, men gledelig for dem, da, svarte Maren Lundby til NTB litt galgenhumoristisk.

– Det ble ikke helt maks fra min side, men slik ble det, svarte hun tappert.

Med sin 22.-plass ødela hun muligheten til å ta hjem seieren i Lillehammer-trippelen. Hun var nummer to etter to annenplasser tidligere i helgen.

Søndag fikk hun det ikke til å klaffe. Tyske Katharina Althaus vant rennet og forsvarte også fjorårets trippelseier. Denne gangen vant hun foran to tyske hoppere.

Prøve for mye

Lundby lå på 10.-plass etter et hopp på 119,5 meter første omgang. I finaleomgangen leverte 24-åringen nok et svakt hopp og landet på 109,5 meter.

– Jeg følte vel at det første hoppet ikke var helt bra. Jeg prøvde å gjøre en forandring, for jeg ville jo gå for seieren. Konsekvensen ble jo at det ble enda dårligere. Det ble helt bom, liksom. Jeg forsøkte i alle fall, sa Lundby.

Hun var naturligvis skuffet, men tok nederlaget med fatning.

– Det går bra. Det var litt tungt akkurat med én gang, men jeg lover å slå tilbake her i mars, sa hopperen fra Bøverbru.

I mars er det Raw Air-konkurranse for kvinnene.

Neustadt neste

Med 22.-plassen mistet hun også sin verdenscupledelse og falt ned til 4.-plass. Kvinnenes neste renn går i Titisee-Neustadt neste helg.

Før søndagens renn lå Lundby 0,4 poeng bak tyske Juliane Seyfarth i kampen om sammenlagtseieren i Lillehammer-trippelen. Heller ikke Seyfarth klarte å forsvare sin sammenlagtledelse etter sin 8.-plass søndag. Det var det tyske Katharina Althaus som gjorde etter at hun klinket til med et hopp på 139,5 meter i annen omgang – som også første henne til topps i søndagens renn.

Ramona Straub, også hun fra Tyskland, ble nummer to, mens østerrikske Daniela Iraschko-Stolz, som ledet etter første omgang, ble nummer tre.

Anna Odine Strøm ble beste norske på en 12.-plass etter å ha hoppet seg opp fra 17.-plass etter første omgang. Silje Opseth hoppet seg opp fra 20. til 15.-plass, mens Ingebjørg Saglien Bråten gikk fra 14. til 17.